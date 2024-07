CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: OFFERTA PER GILMOUR

Il calciomercato del Napoli ha da tempo puntato su Billy Gilmour come obiettivo da chiudere nei prossimi giorni per rafforzare la linea mediana a disposizione del nuovo tecnico. Il Napoli ha già presentato una prima offerta di calciomercato ufficiale per il centrocampista del Brighton, che è particolarmente apprezzato da Antonio Conte. La proposta iniziale del club partenopeo, pari a 9,5 milioni di euro, è stata però respinta dagli inglesi che non vogliono privarsi del loro gioiello se non di fronte a un’offerta irrinunciabile.

Il Brighton non sembra intenzionato a cedere il giocatore, ritenendolo di maggior valore rispetto alla cifra offerta. Nonostante questo rifiuto, il Napoli, rappresentato da Aurelio De Laurentiis e dal direttore sportivo Manna, continua a lavorare per cercare un accordo con Gilmour. Manna ha già trovato un’intesa con il giocatore, mentre la società sta preparando un nuovo rilancio per convincere il Brighton a cedere il centrocampista col Brighton che parte al momento da una richiesta di 15 milioni di sterline.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: OSIMHEN SENZA SQUADRA, CONTE IMPAZIENTE

Il centro dell’attenzione del mercato estivo del Napoli resta Victor Osimhen. De Laurentiis ha deciso di rinnovargli il contratto lo scorso dicembre, garantendogli un ingaggio di 11 milioni di euro all’anno e fissando una clausola rescissoria di 130 milioni, per evitare di arrivare alla scadenza nel 2025. L’intenzione iniziale era quella di cederlo al più presto, ma finora non si è concretizzato alcun trasferimento, e Osimhen ha partecipato ai ritiri di Dimaro e Castel di Sangro. Il Paris Saint-Germain sembrava la destinazione più probabile, ma il club francese non ha mai formalizzato un’offerta per Osimhen, nonostante i contatti e un accordo preliminare con il giocatore per un ingaggio di 15 milioni a stagione.

Anche il Chelsea rimane interessato a Osimhen, con il club inglese che potrebbe inserire Romelu Lukaku come contropartita. L’idea sarebbe uno scambio con un conguaglio di 70-80 milioni a favore del Napoli, ma la trattativa non è ancora decollata, in attesa di una decisione definitiva da parte dei Blues. Nel frattempo, il nuovo tecnico del Napoli, Antonio Conte, inizia a sentire la pressione del tempo, con l’inizio della stagione e il primo impegno ufficiale in Coppa Italia contro il Modena previsto per il 10 agosto.