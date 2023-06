DIRETTA PRESENTAZIONE RUDI GARCIA NAPOLI/ Video streaming tv: i suoi precedenti italiani (19 giugno 2023)

DIRETTA PRESENTAZIONE RUDI GARCIA AL NAPOLI, I TRASCORSI IN ITALIA

Mentre aspettiamo la diretta della presentazione di Rudi Garcia al Napoli, possiamo approfondire i trascorsi italiani del nuovo allenatore dei partenopei. Rudi Garcia era arrivato alla Roma nell’estate 2013 e subito firmò la striscia di dieci vittorie iniziali consecutive, poi però dovette arrendersi alla Juventus, mettendo comunque in cascina 85 punti, che all’epoca erano il record per la Roma in un singolo campionato. L’anno successivo ecco un altro secondo posto, anche se stavolta la battaglia fu con i cugini della Lazio per conquistare il posto d’onore alle spalle della Juventus – ricordiamo che all’epoca solo le prime due si qualificavano immediatamente per i gironi di Champions League.

Infine, il terzo anno di Rudi Garcia si chiuse prematuramente, con l’esonero il 13 gennaio 2016, dopo 118 panchine con un bilancio di 61 vittorie, 35 pareggi e 22 sconfitte comprese anche Coppa Italia, Champions League ed Europa League. Sette anni e mezzo dopo lo ritroviamo in Italia, cosa saprà fare Rudi Garcia a Napoli? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA PRESENTAZIONE RUDI GARCIA AL NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA CONFERENZA STAMPA

La diretta tv per la presentazione di Rudi Garcia come nuovo allenatore del Napoli sarà garantita dai canali di informazione sportiva, ad esempio sarà possibile seguirla su Sky Sport 24, il canale numero 200 della televisione satellitare. L’appuntamento ufficiale sarà invece quello con il canale YouTube del Napoli, che offrirà la conferenza stampa di presentazione di Rudi Garcia come nuovo allenatore del Napoli in diretta streaming video. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO YOUTUBE DELLA PRESENTAZIONE DI RUDI GARCIA

ECCO IL NUOVO ALLENATORE DEL NAPOLI

La diretta della presentazione di Rudi Garcia come nuovo allenatore del Napoli ci terrà compagnia oggi, lunedì 19 giugno 2023: l’appuntamento è fissato alle ore 18.00 presso il Salone delle feste del Museo e Real Bosco di Capodimonte del capoluogo campano, ma naturalmente anche in tv o in streaming video. Sarà il primo contatto ufficiale tra Rudi Garcia e il mondo Napoli, in attesa di iniziare a lavorare il prossimo 14 luglio, data nella quale comincerà il ritiro pre-campionato degli azzurri come è ormai tradizione in Trentino, nella località di Dimaro Folgarida.

Per Rudi Garcia la nuova avventura come allenatore del Napoli segnerà naturalmente un ritorno in Italia, dal momento che l’allenatore francese era già stato sulla panchina della Roma dal 2013 fino al momento del suo esonero, nel gennaio 2016. Anche la conoscenza del calcio italiano è stato un elemento a favore della scelta del presidente Aurelio De Laurentiis di affidarsi appunto a Rudi Garcia come allenatore del Napoli che dovrà raccogliere la difficile eredità di Luciano Spalletti (altro ex della Roma), il quale ha riportato lo scudetto a Napoli dopo 33 anni con una meravigliosa cavalcata solitaria. Ciò attira ancora di più l’attenzione sul nuovo allenatore, siamo allora curiosi di seguire la diretta della presentazione di Rudi Garcia al Napoli.

DIRETTA PRESENTAZIONE RUDI GARCIA AL NAPOLI: IL CONTESTO

La diretta della presentazione di Rudi Garcia al Napoli come nuovo allenatore ci offre due qui numerosi spunti: sarà curioso vedere come il tecnico francese approccerà l’ambiente partenopeo, dove l’euforia per uno scudetto meraviglioso e ampiamente meritato si accompagna al timore che il ciclo possa essere già finito. Si sognavano nomi altisonanti, da Jurgen Klopp ad Antonio Conte per farne giusto un paio, che però non sarebbero stati onestamente in linea con i parametri economici di Aurelio De Laurentiis, che allora ha deciso di affidarsi a un allenatore che già ha fatto bene in Italia, pur senza vincere alcun trofeo nelle stagioni che erano dominate dalla Juventus.

Rudi Garcia chiuse in entrambi i casi al secondo posto in classifica i due campionati vissuti per intero sulla panchina della Roma, mentre nel terzo fu esonerato a gennaio e al suo posto i giallorossi chiamarono proprio un certo Luciano Spalletti. L’approdo di Rudi Garcia a Napoli ha quindi il sapore di un corso e ricorso storico, i dubbi sono legati semmai al fatto che Rudi Garcia era uscito da qualche anno dal calcio “che conta”, stando fermo nel 2021-2022 e allenando in Arabia per qualche mese nello scorso campionato. Questa può essere la grande occasione per il suo ritorno alla ribalta, siamo quindi ancora più curiosi di seguire la diretta della presentazione di Rudi Garcia come nuovo allenatore del Napoli…











