CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, PIACE IL GIOVANE DELLA VIOLA

Il calciomercato Napoli mette nel mirino Pietro Comuzzo e lo fa con una certe insistenza. Sono diverse le voci che avvicinerebbero i partenopei al difensore classe 2005, autore quest’anno di ottime prestazioni salvo poi calare di recente come tuta la Fiorentina. Il talento e soprattutto le potenzialità del giocatore non sono in dubbio ed è per questo che Antonio Conte sembra non avere alcun dubbio. A Firenze è pronta ad arrivare un’offerta ufficiale con prestito oneroso di 5 milioni di euro e obbligo di riscatto fissato a 25.

Calciomercato Napoli News/ Nelsson in difesa, Adeyemi si complica tutto su Lang (29 gennaio 2025)

Inoltre, il Napoli è a colloquio con l’agente del ragazzo per cercare di convincere il calciatore a lasciare la Fiorentina già in questa sessione di mercato dopo essere sceso in campo 20 volte in Serie A, 1 in Coppa Italia e 4 un Conference League.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, SPUNTA SOULÉ

Il calciomercato Napoli aggiunge un altro nome per l’attacco. Saltato Adeyemi e con Garnacho in standby, secondo La Gazzetta dello Sport il nuovo profilo è Matias Soulé della Roma. L’argentino dopo un’ottima stagione con il Frosinone, è stato acquistato dalla Roma dove però non sta trovando spazio. Su di lui si era fatto avanti il Galatasaray in prestito così come il Bologna, ma la Roma ha rifiutato. Probabilmente lo stesso verrà detto al Napoli che però al momento è alla finestra, aspettando un varco per inserirsi.

Calciomercato Napoli News/ Raspadori in uscita, salgono quotazioni di Galeno e Asensio... (28 gennaio 2025)

Insomma, a pochi giorni dalla fine del calciomercato invernale non ci sono novità per quanto riguarda il sostituto di Kvicha Kvaratskhelia che ha già esordito con tanto di assist nella sua nuova esperienza al Paris Saint Germain.