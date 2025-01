CALCIOMERCATO NAPOLI, SPUNTA DISASI DEL CHELSEA PER LA DIFESA

Si è parlato tanto di Danilo per il calciomercato Napoli ma, alla fine, il brasiliano ha deciso di tornare in patria e firmare con il Flamengo ringraziando i partenopei per l’offerta dopo la rescissione con la Juventus con tanto di polemica annessa per il rapporto con Thiago Motta. Adesso il calciomercato Napoli si trova a dover cercare un nome nuovo per la difesa e Conte spinge per un profilo che possa fare numerose presenza da titolare e che abbia esperienza internazionale.

Calciomercato Napoli News: salta Garnacho? Tutto su Adeyemi! (22 gennaio 2025)

L’idea è quella di andare su Axel Disasi che è di proprietà del Chelsea ma fatica a trovare spazio e potrebbe decidere di cambiare aria per rilanciare la sua carriera dopo la difficile esperienza inglese. Maresca ha già fatto capire di considerare Disasi come una delle alternative difensive e qui il Napoli potrebbe inserirsi per prelevare un profilo importante e rinforzare una difesa in difficoltà numerica.

Calciomercato Napoli/ Pongracic nome nuovo, no del Lecce per Dorgu sorpasso e Yeremay (22 gennaio 2025)

CALCIOMERCATO NAPOLI, MANCINI E COMUZZO PIACCIONO A CONTE

I partenopei, però, guardano anche in Italia per il futuro e hanno messo sotto osservazione anche diversi profilo della Serie A che potrebbero tornare utili anche a giugno. I nomi più graditi sono quelli di Gianluca Mancini della Roma e di Pietro Comuzzo della Fiorentina entrambi protagonisti anche con la nazionale italiana ed entrambi alla ricerca di un grande palcoscenico europeo che, in questo momento, il Napoli potrebbe garantire. Mancini ha dimostrato di essere molto legato alla piazza di Roma ma le strategie futuro del club giallorosso lasciando intendere che, con una giusta offerta, nessuno è incedibile e il calciomercato Napoli potrebbe lavorare proprio su questo.

Calciomercato Napoli/ Garnacho primo obiettivo, occhi su Zaccagni, Comuzzo e Esposito (21 gennaio 2025)

Più “semplice”, invece, la situazione per Comuzzo che è un prodotto del settore giovanile della Fiorentina e ha stupito tutti da inizio anno per la sua fisicità e maturità che lo fanno sembrare un calciatore molto più esperto. I Viola non lo lasceranno partire a cuor leggero ma, anche in questo caso, una giusta offerta potrebbe conquistare i toscani e convincere il calciatore alla ricerca del salto di qualità per la sua carriera.