KVARATSKHELIA AL PSG: CESSIONE GIÀ A GENNAIO

Kvicha Kvaratskhelia lascia il Napoli a gennaio. Le voci si fanno sempre più insistenti circa questo trasferimento che vedrebbe il georgiano passare al Paris Saint-Germain in occasione della sessione invernale di calciomercato.

Un fulmine a ciel sereno per i tifosi partenopei che si apprestano a salutare in fretta e furia uno dei principali protagonisti del terzo storico Scudetto della storia del club. Un addio che sembrava già certo a giugno 2024, poi l’arrivo di Conte lo ha convinto a rimanere.

Lo stesso è successo con Di Lorenzo e Anguissa, ma se il terzino e il centrocampista hanno allontanato ogni voce di mercato anche dalla propria testa, lo stesso non si può dire di Kvara che ha sempre manifestato la sua volontà di cambiare aria.

Detto ciò ci si aspettava una cessione a giugno, magari trovando già l’accordo a gennaio ma con Khvicha destinato a rimanere al Maradona almeno fino al termine del campionato, sognando quello che sarebbe un clamoroso quarto Scudetto, dato che la classifica vede attualmente il Napoli primo.

Questo scenario però potrebbe non allettare così tanto l’ex Rubin Kazan che dopo due stagioni e mezzo in Campania prenderebbe il volo da Capodichino verso Parigi, la città dell’amore ma soprattutto del Paris Saint-Germain.

KVARATSKHELIA AL PSG, TRA PRESENTE E FUTURO: COME CAMBIA IL CALCIOMERCATO NAPOLI?

Dopo Lavezzi e Cavani, un altro idolo dei partenopei potrebbe seriamente prendere in considerazione l’idea di vestire la maglia rossoblu dei parigini. Naturalmente i tifosi del Napoli a questo punto si aspettano qualcosa a gennaio.

Neres ha avuto un ottimo impatto, ma non può giustificare la partenza di Kvaratskhelia. Si parla tanto di Zhegrova del Lille, valutazione sui 30 milioni e che potrebbe tranquillamente lasciare la Francia e fare il percorso inverso di Kvaratskhelia.

Un altro nome che potrebbe interessare è quello di Rashford che però sta trattando anche con Milan, Juventus e Borussia Dortmund. Insomma ad oggi non c’è certezza circa il possibile sostituto, a differenza di quello che è successo in estate per l’attaccante.

Infatti nonostante i tantissimi nomi era abbastanza certo che il dopo Osimhen sarebbe stato Romelu Lukaku, per chiara volontà di Antonio Conte. Potrebbe dunque chiudersi un capitolo bellissimo a Napoli con Kvaratskhelia e Osimhen ufficialmente via dal Napoli.