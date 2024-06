CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Conte è arrivato: Di Lorenzo e Kvara blindati, Lukaku nel mirino (6 giugno 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, CONTE DETTA LA LINEA!

Il calciomercato del Napoli sta prendendo forma sotto la guida di Antonio Conte, con l’obiettivo di rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. La dirigenza è impegnata su più fronti per assicurare acquisti strategici che possano garantire competitività in una stagione che vedrà il Napoli fuori dalle competizioni europee, soprattutto dopo l’atteso annuncio con Antonio Conte che ha salutato sui profili social ufficiali del Napoli i suoi nuovi tifosi, lanciando dunque quella che dovrà essere una nuova era dopo il deludente decimo posto, che a sua volta ha fatto seguito allo storico Scudetto del 2023.

E Conte ha messo subito i puntini sulle i sulle strategie di mercato: Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è stato dichiarato incedibile dalla società. Il difensore italiano, fondamentale per la squadra, continuerà a essere un punto di riferimento nella retroguardia. Conte ha deciso di imporsi sul nome di Di Lorenzo nonostante l’esterno avesse chiesto di essere ceduto: c’era stato un forte interessamento della Juventus, ma la situazione sembra di stallo e Conte potrebbe convincere Di Lorenzo a proseguire la sua esperienza in azzurro.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, LUKAKU SEMPRE NEL MIRINO

Il calciomercato del Napoli si muoverà attorno alle richieste di Conte: innanzitutto un difensore centrale di spessore che possa garantire solidità e leadership e questo identikit potrebbe corrispondere a Buongiorno del Torino, nel mirino anche di diverse altre big del calcio italiano. Un altro obiettivo è l’acquisto di un centrocampista di livello, capace di dettare i tempi del gioco e fornire assist decisivi. In questo caso la scelta potrebbe cadere su Javi Guerra del Valencia, per il quale però si parte da una base d’asta di 25 milioni di euro.

Per quanto riguarda l’attacco del Napoli il nome forte di calciomercato è sempre quello di Romelu Lukaku. Sul belga ha fatto il punto su Sky l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio: “Lukaku al Napoli è legato alla cessione del nigeriano Victor Osimhen, ma il Napoli potrebbe essere favorito rispetto al Milan, che pure sta seguendo il calciatore belga. Per Lukaku il Napoli è favorito perché il fattore Conte incide moltissimo. Il Milan è legato a più tavoli, la prima scelta è quella di Zirkzee sul quale i rossoneri stanno pressando ancora molto forte”.











