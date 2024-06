CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Conte firma oggi: 6 colpi per una squadra tutta nuova (5 giugno 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, ARRIVA LA FIRMA DI CONTE!

Il calciomercato del Napoli è in pieno fermento con l’arrivo di Antonio Conte alla guida della squadra e una serie di movimenti mirati a rafforzare la rosa per la prossima stagione. Quello che di fatto è il nuovo allenatore dei partenopei è atterrato a Roma ed è pronto a firmare il contratto che lo legherà al Napoli. L’ex tecnico di Juventus, Chelsea e Inter ha rispettato le tempistiche e domani sarà ufficialmente il nuovo allenatore del club, dopo un primo incontro avvenuto col presidente Aurelio De Laurentiis e il nuovo direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna.

Secondo le ultime indiscrezioni, Conte utilizzerà il sistema di gioco 3-4-3, che ha già impiegato con successo in altre squadre. Questo modulo richiede difensori centrali solidi, esterni di qualità e un attacco dinamico. La dirigenza del Napoli è pronta a supportare Conte nel calciomercato per costruire una squadra competitiva secondo le sue indicazioni, in questo primo incontro al ristorante da “Rinaldi al Quirinale” si sono poste le basi per le linee guida per rilanciare la squadra dopo l’ultimo decimo posto.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, CONTE CHIEDE NUOVI TITOLARI

Per rafforzare la squadra, il Napoli ha individuato sei obiettivi principali di calciomercato che potrebbero arrivare sotto la guida di Conte. Innanztutto un difensore centrale come Hermoso o Buongiorno per il 3-4-3, si cerca un giocatore di esperienza che possa guidare la difesa. Due esterni, giocatori in grado di coprire tutta la fascia, sia in fase difensiva che offensiva, uno degli elementi individuati potrebbe essere Raoul Bellanova del Torino, e ancora un centrocampista centrale, un mediano di qualità come Kephren Thuram che possa dettare i tempi di gioco e dare equilibrio alla squadra.

Sul fronte offensivo potrebbero concentrarsi i nomi in grado di accendere maggiormente la fantasia dei tifosi. Partendo da un esterno d’attacco, ovvero un giocatore creativo in grado di fornire assist e creare occasioni da gol, e il primo indiziato è Federico Chiesa dalla Juventus. Infine un attaccante, un bomber che possa garantire un alto numero di gol stagionali, in questo caso un fedelissimo di Conte come Romelu Lukaku. Questo comporterebbe la partenza di Osimhen per monetizzare mentre il tecnico salentino avrebbe chiesto uno sforzo per trattenere Di Lorenzo e Kvaratskhelia.











