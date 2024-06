CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Dobvyk, Gyokeres e Lucca, firma vicina per Conte (oggi 4 giugno 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, MOVIMENTI IN ATTACCO?

Il calciomercato del Napoli vede il club attivamente alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo in vista della prossima stagione: tra i principali obiettivi spiccano i nomi di Artem Dovbyk e Viktor Gyokeres: Dovbyk, attaccante ucraino del Girona, è apprezzato per la sua fisicità e abilità nel gioco di squadra, punta di diamante della squadra arrivata quest’anno in Champions League per la prima volta nella sua storia. Gyokeres, svedese in forza allo Sporting Lisbona, ha brillato nell’ultima stagione sia nella Superliga portoghese sia in Coppa UEFA, attirando l’interesse di diversi club europei.

La trattativa per Gyokeres si preannuncia complicata viste le richieste da almeno 25 milioni del club lusitano, ma il Napoli è determinato a perseguire l’obiettivo: oltre a Dovbyk e Gyokeres, il Napoli ha messo gli occhi su Lorenzo Lucca, giovane centravanti dell’Udinese. Lucca potrebbe rappresentare un’alternativa interessante in caso di partenza di Giovanni Simeone, permettendo a Conte di avere una soluzione valida e giovane per l’attacco.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, DI LORENZO E KVARA FINANZIANO GLI ARRIVI?

Per il calciomercato del Napoli Antonio Conte sta lavorando a stretto contatto con la dirigenza per definire le prime mosse da mettere in atto per riscattare una stagione estremamente deludente, chiusa al decimo posto in campionato. Conte vorrebbe mantenere in rosa giocatori chiave come Kvaratskhelia e Di Lorenzo la cui partenza potrebbe però servire per finanziare il mercato: soprattutto Di Lorenzo (per il quale l’alternativa potrebbe essere Dorgu) sta venendo corteggiato insistentemente dalla nuova Juventus di Thiago Motta e potrebbe dunque far incassare una cifra da almeno 20 milioni di euro.

In realtà Conte, che tra pochi giorni dovrebbe firmare, vorrebbe in ogni caso trattenere Kvaratskhelia nonostante la gigantesca offerta del PSG e usare Di Lorenzo per arrivare a Federico Chiesa: in uno scambio tra i due giocatori della Nazionale, almeno secondo le richieste della Juventus, sarebbe il Napoli a dover mettere del cash per chiudere la trattativa. Aurelio De Laurentiis resta alla finestra per capire la fattibilità di un’operazione che sicuramente esalterebbe Conte, da sempre estimatore di Chiesa che senza Allegri potrebbe decidere di lasciare Torino.











