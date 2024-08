CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: SU DAVID NERES SI FA SUL SERIO!

Per il calciomercato del Napoli, il principale candidato per il ruolo di esterno d’attacco è David Neres del Benfica. Tuttavia, per assicurarsi il classe 1997, il club dovrà affrontare un impegno economico considerevole, che dipende in gran parte dalla cessione di Osimhen. L’opzione Berardi rimane valida, ma solo se non si dovesse concretizzare un trasferimento prima della fine del mercato. Inoltre, Romelu Lukaku è in attesa di unirsi al Napoli, ma solo dopo la partenza del nigeriano.

Un retroscena interessante di calciomercato rivela che l’interesse del Napoli per David Neres non è nuovo. Secondo Nicolò Schira, il brasiliano di 27 anni era già nel mirino di Manna durante il suo periodo alla Juventus, dove si era tentato di acquistarlo due anni fa. Ora, Manna sta cercando di portarlo a Napoli anche se il Benfica sta cercando di monetizzare al massimo il suo gioiello, avanzando una prima richiesta da 25 milioni di euro ai partenopei per ipotizzare una eventuale partenza di Neres.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: OSIMHEN-LUKAKU, STALLO ALLA MESSICANA

Il calciomercato Napoli continua a vivere il tormentone-centravanti: Victor Osimhen non è stato convocato per la quarta partita amichevole consecutiva, dopo quelle contro Mantova, Egnatia e Brest, restando in tribuna per Napoli-Girona a Castel di Sangro. Il Napoli sta cercando attivamente una sistemazione di calciomercato per l’ex giocatore del Lille, mentre si prepara ad accogliere Romelu Lukaku, richiesto da Antonio Conte.

Il Chelsea, infatti, deve liberarsi dell’ingaggio del centravanti belga, che, nonostante non giochi per i Blues da due anni, rimane il giocatore con il salario più elevato della squadra: 19,8 milioni di euro all’anno. Le trattative tra i due club sono in corso, poiché Osimhen è tra gli obiettivi dei londinesi. Un’altra possibilità nota per Osimhen è un trasferimento al Paris Saint-Germain. L’attaccante ha espresso una disponibilità di massima ai parigini, ma il PSG non sembra intenzionato a raggiungere i 150 milioni di euro richiesti da De Laurentiis per il capocannoniere del Napoli.

