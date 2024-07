CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, OSIMHEN VERSO L’ARABIA!

Il calciomercato DEL Napoli si muove sia in entrata che in uscita. Dopo aver ufficializzato gli acquisti di Leonardo Spinazzola, Rafa Marin e Alessandro Buongiorno, iniziano le prime cessioni. Non si tratta di Victor Osimhen, che sta valutando l’ipotesi di un trasferimento in Arabia Saudita dato lo stallo con il PSG e la mancata decisione da parte di Arsenal e Chelsea. Tuttavia, si sono sbloccate altre due situazioni in grado di movimentare il Calciomercato del Napoli.

Secondo i rumor di calciomercato di Sky Sport, è stato definito il trasferimento di Jesper Lindstrom all’Everton. Risolti gli ultimi dettagli, il fantasista danese è pronto a partire per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con i Toffees. L’accordo prevede un prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 22 milioni. Non solo Lindstrom, ma anche Leo Ostigard si avvicina a lasciare il Napoli. Il difensore norvegese sembra deciso ad accettare il trasferimento al Rennes, in un’operazione a titolo definitivo per 7 milioni di euro.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, SUGGESTIONE BERARDI

Il calciomercato Napoli potrebbe veder concretizzarsi, per quanto riguarda le trattative in entrata, una suggestione importante. L’uscita di Lindstrom infatti potrebbe spingere il Napoli a cercare un esterno più offensivo, con Domenico Berardi tra i principali candidati. Dopo la retrocessione del Sassuolo in Serie B, Berardi è pronto a lasciare il club emiliano, anche se il gravissimo infortunio subito nella scorsa stagione lo riporterebbe in campo solo a stagione inoltrata.

Gianluca Di Marzio ha scritto sul proprio sito: “Per l’attacco, invece, saranno valutate situazioni con maggiore calma, come quella relativa a Berardi, che al momento resta sullo sfondo“. L’attaccante classe 1994 potrebbe salire sull’ultimo treno importante della sua carriera con l’alternativa di una stagione da trascorrere in Serie B, e per questo il trasferimento al Napoli potrebbe rappresentare l’opportunità giusta per lui di mettersi alla prova in un grande club.