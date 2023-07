Calciomercato Napoli News/ Demme la chiave per Tousart! Zielinski ai saluti… (giovedì 13 luglio 2023)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: PRONTA LA RIVOLUZIONE A CENTROCAMPO

Il calciomercato Napoli, dopo l’annuncio del nuovo direttore sportivo Mauro Meluso, è ormai pronto a decollare. Oltre al difensore centrale in grado di prendere il posto di Kim, il club partenopeo lavora su un centrocampista. In quest’ottica è ripartita la trattativa con i tedeschi dell’Hertha Berlino per la cessione di Diego Demme. L’ex Lipsia è abbastanza vicino all’accordo per il rientro in patria, con Aurelio De Laurentiis disposto a cederlo anche per pochi milioni di Euro.

Mauro Meluso nuovo ds del Napoli/ Quale logica nella scelta di De Laurentiis? (oggi 12 luglio 2023)

Cessione di Diego Demme propedeutica all’arrivo di un nuovo tassello nel fulcro del gioco campano. Proprio con il club della capitale tedesca ci sono discorsi aperti e avviati per Lucas Tousart, un elemento che mister Rudi Garcia accoglierebbe volentieri, visto che lo ha già allenato all’Olympique Lione, e potrebbe rivestire sia il ruolo di vice Lobotka sia da vice Anguissa. Insomma un jolly interessante per il centrocampo azzurro.

Calciomercato Napoli News/ Samardzic dell'Udinese individuato come il dopo Zielinski (12 luglio 2023)

PIOTR ZIELINSKI VERSO L’ADDIO

Calciomercato Napoli che, con molta probabilità, subirà una cessione importante nei prossimi giorni. Il polacco Piotr Zielinski, infatti, sta valutando con attenzione una mega offerta arrivata dall’Arabia Saudita senza dimenticare che il centrocampista è stato richiesto più volte anche dalla Lazio. I milioni arabi o il ritrovo con mister Maurizio Sarri? L’ex centrocampista dell’Empoli si è preso qualche giorno per prendere una decisione ma, in ogni caso, il suo futuro è lontano dal Vesuvio.

Una volta che verrà ufficializzato l’arrivo di Marco Davide Faraoni dall’Hellas Verona, invece, sarà Alessandro Zanoli a fare le valigie. Sul giovane terzino c’è l’interessamento di diversi club ma, al momento, sembra essere decisamente in vantaggio il Genoa. Il classe 2000, reduce da sei mesi proficui in prestito alla Sampdoria, si trasferirebbe nuovamente in Liguria con la formula del prestito secco. Operazione che potrebbe essere definita nel giro di pochissimo tempo.

Calciomercato Napoli News/ Assalto a David del Lille se parte Osimhen (11 luglio 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA