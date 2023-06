Napoli, Rudi Garcia è il nuovo allenatore/ Staffetta (al contrario) con Spalletti come ai tempi della Roma…

Sorpresa De Laurentiis: Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli

Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico francese prende la difficile eredità di Luciano Spalletti, in grado di riportare uno scudetto nella città partenopea dopo 33 anni. Ad annunciare l’arrivo dell’ex Roma sulla panchina azzurra è stato proprio Aurelio De Laurentiis, con un tweet: “Ho il piacere di annunciare che, dopo averlo conosciuto e frequentato durante gli ultimi 10 giorni, il signor Rudi Garcia sarà il nuovo allenatore del Napoli. A lui il più sincero benvenuto e un grande in bocca al lupo!”.

L’annuncio del presidente è stato seguito da quello ufficiale della società, che con un comunicato ha annunciato l’arrivo del tecnico post Spalletti”. Qualcuno avrà notato sicuramente come il gioco del destino che nella seconda avventura italiana di Rudi Garcia lega il tecnico francese proprio con Spalletti. Ai tempi della Roma, infatti, Garcia fu esonerato e al suo posto, l’allora ds Walter Sabatini, chiamò proprio Spalletti per sostituirlo. Questa volta è successo il contrario: sarà Garcia a subentrare a Spalletti.

Allenatore del Napoli, Garcia reduce dall’esperienza all’Al-Nassr

Il nuovo allenatore del Napoli, Rudi Garcia, non è nuovo in Serie A. Ha infatti guidato la Roma per tre anni, dal 2013 al 2016, contendendo lo scudetto alla Juventus: nelle prime due stagioni nella Capitale, infatti, ha agguantato il secondo posto dietro i bianconeri, venendo esonerato alla terza, a gennaio. Dopo l’addio al club giallorosso è approdato in Francia, all’Olympique Marsiglia, dove ha iniziato la propria avventura a ottobre, portando i francesi alla quinta posizione. Negli anni a seguire, un quarto e un quinto posto.

Subentrato nella panchina del Lione ad ottobre 2019, ha portato la squadra al settimo posto a fine campionato. Nella stagione successiva, ha concluso al quarto. Nel 2022 per lui l’esperienza in Arabia, all’Al-Nassr. Il 13 aprile 2023 il club ha comunicato però la risoluzione consensuale a seguito del deterioramento del rapporto con la rosa dei giocatori. Qualche giorno fa, l’ex Roma era stato avvistato a cena con De Laurentiis. Il patron del Napoli ha detto che la frequentazione con Garcia di questi ultimi 10 giorni lo ha convinto ad affidare il progetto-Napoli nelle mani del tecnico francese. Una scelta obbligata dopo i 99 “no” ricevuti dai tecnici contattati.











