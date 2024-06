Calciomercato Napoli News/ Per Clauss la concorrenza di Tudor, Dorgu idea a sinistra (oggi 3 giugno 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: PIACE CLAUSS

Dall’emittente francese Telefoot arriva una notizia riguardante il calciomercato Napoli: nel mirino della società partenopea ci sarebbe infatti Jonathan Clauss, trentunenne laterale del Marsiglia. Meglio. L’indiscrezione riguarda il fatto che Clauss avrebbe chiesto al suo club di essere ceduto per andare a fare una nuova esperienza, e l’OM avrebbe dato il suo benestare: il contratto dell’esterno scadrà nel 2025 e dunque il prezzo non sarà elevatissimo, ma Clauss da qualche tempo fa parte della rosa della Francia e gli Europei potrebbero impennare il valore del calciatore, cosa che potrebbe complicare le trattative visto che prima del torneo verosimilmente non ci sarà alcuna definizione.

Ad ogni modo si dice che il Napoli abbia preso informazioni per Clauss, ed è verosimile perché sappiamo bene che Giovanni Di Lorenzo potrebbe e dovrebbe essere ai saluti; il numero 7 del Marsiglia può giocare anche più avanti, come laterale di centrocampo o all’occorrenza anche come interno tattico. In Italia piace anche alla Lazio, per una buona ragione: Igor Tudor lo ha allenato nella sua esperienza al Vélodrome dunque lo conosce bene. Vedremo, come detto non dovrebbero esserci novità prima degli Europei e la notizia che Clauss lascerà il Marsiglia potrebbe aumentare la concorrenza per il Napoli.

FUORI MARIO RUI, DENTRO DORGU?

Da registrare poi, per il calciomercato Napoli, l’addio di Mario Rui: secondo La Repubblica il terzino portoghese non rientrerà nel progetto di Antonio Conte e dunque saluterà di fatto, con la partenza di Piotr Zielinski certa da tempo, l’ultimo “superstite” del ciclo di Maurizio Sarri, perché Mario Rui era arrivato a Napoli nel 2017 e faceva parte di quella squadra che, vincendo sul campo della Juventus, era andata ad un passo dallo scudetto. Con lui in uscita, naturalmente il calciomercato Napoli deve pensare al sostituto: sarebbe stato individuato, almeno come idea, nel giovane Patrick Dorgu che fa gola a tante squadre.

Danese, è esploso nel Lecce che si è salvato per il secondo anno consecutivo: nella passata stagione è stato uno degli eroi dello scudetto Primavera vinto dai salentini, poi Roberto D’Aversa lo ha portato in prima squadra e con Luca Gotti Dorgu si è ben disimpegnato anche come laterale di centrocampo. Un motivo in più perché piaccia ad Antonio Conte, che dovrebbe giocare con la difesa a tre e dunque avrà bisogno di esterni a tutta fascia; come detto però per il danese c’è concorrenza e il Napoli dovrà essere bravo a toccare i tasti giusti, economici e non solo, per far arrivare Dorgu a vestire la maglia azzurra nella prossima stagione.











