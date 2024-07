CALCIOMERCATO NAPOLI, FOLORUNSHO PROMOSSO

Il calciomercato Napoli blinda Folorunsho. Il centrocampista ex Bari e Verona, reduce proprio da una stagione in prestito in gilalloblu molto positiva, ha stregato Antonio Conte sia al ritiro di Dimarco che in quello di Castel di Sangro.

Il centrocampista, che ha preso parte alla spedizione azzurra di Luciano Spalletti al campionato europeo in Germania, non si è assicurato solamente un posto nella rosa del Napoli per la stagione imminente ma anche un rinnovo.

Infatti il contratto del calciatore è stato prolungato fino al 2029, una chiara dimostrazione di come la società crede nelle sue qualità La fisicità e il tiro da fuori di Folorunsho possono offrire soluzioni importanti ad Antonio Conte.

CALCIOMERCATO NAPOLI, CAJUSTE VERSO LA CESSIONE

Il calciomercato Napoli si muove anche in uscita. Naturalmente il primo nome a cui si pensa è quello di Victor Osimhen. Il capocannoniere del terzo Scudetto partenopeo piace al PSG che però non ha ancora affondato il colpo.

Finché il nigeriano non parte, Romelu Lukaku non potrà unirsi agli azzurri. Una situazione che dunque ha bisogno di tempo, quello necessario da Parigi o dall’Arabia di consegnare un assegno importante in direzione Napoli.

Chi invece è vicino alla cessione è Cajuste. Lo svedese, così come Gaetano, non ha convinto Antonio Conte e dunque non resterà in rosa con gli azzurri. Come riporta La Gazzetta dello Sport, non ci sono però al momento offerte.