CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: LUKAKU SCALPITA!

Il calciomercato del Napoli attende sempre di regalare ad Antonio Conte il centravanti richiesto: Romelu Lukaku è attualmente impegnato nel suo programma di lavoro personalizzato, seguito dallo staff della nazionale belga. Nei prossimi giorni, tornerà a Londra per riprendere gli allenamenti individuali a Cobham, il quartier generale del Chelsea. I Blues sono in tournée negli Stati Uniti fino al 7 agosto, con l’ultimo incontro fissato per il 6 contro il Real Madrid.

Si spera che entro quella data si chiariscano le situazioni in ballo, con Victor Osimhen già trasferito a Parigi e Lukaku pronto ad approdare al Napoli. Lukaku ha già dato il suo sì al Napoli e non vede l’ora di riabbracciare Antonio Conte e tornare a essere il centravanti dominante come nei suoi due anni all’Inter sotto la guida dell’allenatore italiano. Tra il belga e il club partenopeo è stato raggiunto un accordo di massima per un contratto triennale, con Lukaku che beneficerebbe ancora delle agevolazioni fiscali previste dal Decreto Crescita. Anche le trattative sui diritti d’immagine sono a buon punto.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: OSIMHEN SEPARATO IN CASA

Tuttavia, per il calciomercato del Napoli l’operazione Lukaku al Napoli dipende dalla cessione di Osimhen, e al momento non è possibile prevedere i tempi precisi per la conclusione dell’affare. Nell’amichevole affrontata dai partenopei contro gli albanesi dell’Egnatia nella giornata di domenica il centravanti nigeriano è stato escluso dai convocati, confermando la sua marginalizzazione nel progetto del Napoli. I motivi sono molteplici e legati principalmente alla necessità del club di De Laurentiis di fare cassa per finanziare gli ultimi acquisti di mercato.

Il Paris Saint-Germain è stato a lungo in pole position per l’acquisto del bomber azzurro, mostrando subito interesse e mettendo sul piatto una buona cifra per portarlo a Parigi. Tuttavia, l’offerta non è stata sufficiente, poiché i francesi non hanno mai accettato di pagare la clausola rescissoria di 130 milioni di euro richiesta dal Napoli. Questa distanza ha rallentato le trattative, e nemmeno l’inserimento di contropartite tecniche è riuscito a riaccenderle. Con Chelsea e Arsenal riluttanti a fare un investimento così grande, si è aperta la possibilità di una cessione in Arabia Saudita. In questo caso, il pagamento della clausola non sarebbe un problema e l’offerta economica al giocatore sarebbe, prevedibilmente, molto vantaggiosa.