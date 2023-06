CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Galtier sorpassa Paulo Sousa, ballottaggio con Garcia? (15 giugno 2023)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: REBUS ALLENATORE!

Il calciomercato del Napoli è ancora focalizzato sulla scelta del nuovo allenatore e per il successore di Luciano Spalletti la svolta potrebbe essere vicina. Il giornalista e esperto di mercato Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo alla situazione della panchina del Napoli durante un’intervista a “Rai News“. Secondo Venerato, ci sono diverse speculazioni riguardo all’identità del prossimo allenatore del club partenopeo. In Francia, gli addetti al mercato che hanno contatti con gli avvocati di Christophe Galtier, nell’ultima stagione al PSG, danno per certo l’accordo con il Napoli.

Calciomercato Napoli News/ Hancko in pole, ma dipende dall'allenatore. Osimhen non rinnova? (14 giugno 2023)

Tuttavia, in Italia c’è maggior cautela, con il nome di Rudi Garcia, ex allenatore della Roma, che sembra ancora resistere come possibile candidato. Secondo le informazioni di calciomercato che trapelano dagli uffici della Filmauro, il Napoli avrebbe già inviato una bozza di contratto al futuro allenatore, che si prevede sarà straniero. Resta da capire se il contratto riguarda Galtier o se Garcia è rispuntato nella lista delle preferenze del Napoli, come sostengono alcune voci provenienti da Roma. La risposta a questo interrogativo potrebbe arrivare forse entro la fine della settimana.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ ADL, tanti no per il tecnico. Kiwior erede di Kim? (13 giugno 2023)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: PAULO SOUSA ALLA FINESTRA

In Francia, si parla già di cifre: un contratto di 4 milioni di euro più bonus per due anni, con opzioni future e una possibile clausola. Sembra che anche i problemi legati ai diritti di immagine siano stati risolti, resta solo da capire il nome del prescelto. Nel frattempo, Paulo Sousa, attualmente di fatto ancora allenatore della Salernitana, è in attesa di notizie ma gli indizi sembrano puntare verso Galtier o Garcia come prossimo allenatore del Napoli. L’aggiunta del nome di Garcia è una novità dell’ultima ora, ma sarà sufficiente attendere qualche giorno per scoprire la verità.

Nuovo allenatore Napoli/ De Notaris: "Luis Enrique e Conte utopie, il sogno sarebbe De Zerbi!" (esclusiva)

La situazione legata alla panchina del Napoli si fa sempre più interessante e i tifosi azzurri sono in trepidante attesa per conoscere il nome del nuovo allenatore. Sarà Galtier o Garcia a prendere le redini della squadra? Questo potrebbe sicuramente incidere anche sulle scelte di mercato. C’è da dire che Galtier è stato il tecnico che ha lanciato Osimhen ai tempi del Lille e l’attaccante nigeriano, ritrovando il suo mentore, potrebbe mettere da parte le sirene di mercato restando con certezza per un altro anno sotto il Vesuvio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA