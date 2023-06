Paulo Sousa nuovo allenatore Napoli?/ Stallo con la Salernitana, De Laurentiis aspetta (12 giugno 2023)

PAULO SOUSA NUOVO ALLENATORE DEL NAPOLI?

Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli? Negli ultimi giorni ha preso corpo un’ipotesi se vogliamo sorprendente come sostituto di Luciano Spalletti: circola con insistenza il nome di Paulo Sousa, che in questa stagione ha preso in corsa e salvato la Salernitana ma in passato aveva fatto buone cose con la Fiorentina (soprattutto il primo anno). Se vogliamo Paulo Sousa è sempre stato un profilo cercato in Italia: ci aveva pensato la Juventus – di cui è stato faro del centrocampo nella prima versione di Marcello Lippi – lo aveva valutato la Roma, adesso ci starebbe fortemente pensando il Napoli, che come sappiamo è alla ricerca del nuovo allenatore e ha un ampio ventaglio di opzioni sul tavolo, alcune maggiormente percorribili di altre. Qual è al momento la situazione?

La Salernitana continua a considerare Paulo Sousa come allenatore anche per la prossima stagione: entro il 20 giugno il tecnico portoghese potrebbe esercitare una buonuscita ma deve trovare l’accordo con il presidente Iervolino. Aurelio De Laurentiis non sembra ancora aver fatto una mossa ufficiale (gli agenti di Paulo Sousa lo hanno specificato), la somma per liberarsi sarebbe di 2 milioni di euro ma qui attenzione, perché dalle ultime indiscrezioni pare che il presidente del Napoli possa cercare di mettere sul piatto una contropartita tecnica sotto forma di un giocatore (Gianluca Gaetano? Alessio Zerbin?). Scenario in evoluzione, staremo a vedere…

L’ALTERNATIVA A PAULO SOUSA

Anche per questo ovviamente i nomi per il nuovo allenatore del Napoli restano vivi, oltre a Paulo Sousa. Uno di questi sarebbe Rudi Garcia, che in Serie A aveva portato la Roma al record di vittorie iniziali (10) prima di cedere alla Juventus dei 102 punti, ha comunque riportato in alto la squadra giallorossa e poi ha avuto un’esperienza nell’Al Nassr, allenando anche Cristiano Ronaldo durando però poco (è stato esonerato appena dopo l’arrivo di CR7). Rudi Garcia potrebbe essere un buon profilo per il Napoli, che continua a vagliare la pista estera: in questo senso potrebbe ancora non essere chiusa la porta dietro la quale si trova Luis Enrique, che come abbiamo detto in altri momenti sarebbe a tutti gli effetti la prima scelta di De Laurentiis.

Con lui Rafa Benitez, che rimane un’alternativa; poi ci sono tutti gli altri, parecchi addetti ai lavori hanno fatto il nome di Roberto De Zerbi ma la sensazione è che il tecnico bresciano si trovi ormai a suo agio in Premier League, ha centrato un risultato storico con il Brighton e ha aumentato esponenzialmente i suoi ammiratori. Nemmeno l’upgrade dall’Europa League (che disputerebbe con i Seagulls) alla Champions League che lo aspetterebbe a Napoli gli farebbe cambiare idea; dunque staremo a vedere, in questo momento sono in ascesa le quotazioni di Paulo Sousa come nuovo allenator del Napoli ma domani lo scenario di calciomercato potrebbe essere totalmente diverso…











