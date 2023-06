Calciomercato Napoli News/ Hancko in pole, ma dipende dall’allenatore. Osimhen non rinnova? (14 giugno 2023)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: HANCKO VICINO MA…

Il calciomercato Napoli sembra aver deciso il nome per sostituire Kim Min-Jae. È una delle principali sceneggiature delle ultime settimane, e pare si stia risolvendo in fretta: qualche giorno fa sembrava che il Manchester United avesse cambiato obiettivo per la sua difesa, ora invece i bookmaker hanno sospeso le scommesse circa il trasferimento del sudcoreano ai Red Devils e questo potrebbe essere il segnale che siamo vicini alla chiusura dell’affare. Dunque il Napoli si rivolge al Feyenoord: qui gioca David Hancko, che era già nella lista dei candidati per prendere il posto di Kim e che ora sarebbe in pole position. Il centrale slovacco, passato dalla nostra Serie A ai tempi della Fiorentina (giocando poco o nulla), sarebbe già in parola con il club partenopeo.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ ADL, tanti no per il tecnico. Kiwior erede di Kim? (13 giugno 2023)

Aurelio De Laurentiis spera di chiudere il colpo di calciomercato non appena Kim Min-Jae sarà ufficializzato al Manchester United, ma a rallentare e forse bloccare tutto potrebbe essere l’indecisione circa il nuovo allenatore della squadra. Il Napoli deve rimpiazzare Luciano Spalletti: De Laurentiis starebbe facendo di tutto per convincere Roberto Mancini, e questo ovviamente terrebbe in stand-by gli altri profili a cominciare da Christophe Galtier, che avrebbe già un accordo. Sarebbe il nuovo allenatore a dover dire la sua su Hancko, ma a quel punto il centrale del Feyenoord potrebbe aver già valutato altre offerte…

Nuovo allenatore Napoli/ De Notaris: "Luis Enrique e Conte utopie, il sogno sarebbe De Zerbi!" (esclusiva)

GRANA OSIMHEN

Da una potenziale grana ad un’altra, che sarebbe ben più seria: il calciomercato Napoli potrebbe presto dover fare fronte alla cessione di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano ha segnato 26 gol in un campionato di cui si è laureato capocannoniere, ha 59 reti in 101 presenze con la maglia azzurra e, stando alle ultime indiscrezioni, non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto che scadrà nel 2025. Una tegola, bella grossa: confermare Osimhen nella rosa del Napoli per questa stagione potrebbe portare a nuove trattative e alla fine il rinnovo potrebbe arrivare, per contro però il rischio è quello che il nigeriano resti sulle sue posizioni e il Napoli si trovi costretto a venderlo, pur di non perderlo a zero tra due anni, ad una cifra decisamente più bassa di quella che oggi potrebbe essere raggranellata.

Calciomercato Napoli news/ Luis Enrique esce di scena! Oltre a Mancini si seguono... (9 giugno 2023)

Tradotto nei termini del calciomercato attuale: Aurelio De Laurentiis deve mettersi nell’ordine delle idee che Osimhen potrebbe partire tra poche settimane, anche perché il problema non starebbe certo nella quantità di offerte che arriverebbero sulla sua scrivania. Anzi: l’agente del numero 9 avrebbe già ascoltato quelle di Chelsea e Psg, tra i club più interessati (insieme al Manchester United, che dal Napoli potrebbe fare un doppio colpo) e che potrebbero anche garantire uno stipendio di un certo tipo. Vedremo, come noto De Laurentiis non è presidente che molli facilmente i suoi gioielli ma qui la necessità di separarsi da Osimhen potrebbe realmente esserci…











© RIPRODUZIONE RISERVATA