Calciomercato Napoli News/ Gyokeres il sogno per l’attacco, Strand Larsen l’alternativa (30 maggio 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: GYOKERES PER L’ATTACCO?

Uno dei grandi temi che il calciomercato Napoli dovrà affrontare nel corso dell’estate è quello relativo al giocatore che prenderà il posto di Victor Osimhen. Sappiamo bene che Antonio Conte, che dovrebbe essere ufficializzato come nuovo allenatore salvo clamorose sorprese, ha un nome in testa che è quello di Romelu Lukaku: il salentino vuole tornare a lavorare con il belga che sotto la sua guida è stato determinante per la vittoria dello scudetto ai tempi dell’Inter, ma sa anche bene che non sarà semplice trattare con il Chelsea e che anche la Roma starebbe provando a studiare un modo per confermarlo. Lukaku resta sullo sfondo, il sogno del Napoli sarebbe poi quello di Viktor Gjokeres.

L’attaccante svedese aveva già fatto benissimo nella Championship inglese con il Coventry, ma nella prima stagione allo Sporting Lisbona è esploso: 29 gol in campionato (vinto), 5 in Europa League, 9 nelle due coppe nazionali per un totale di 43 in 49 partite. Non è un caso che lo vogliano praticamente tutti: fisico da granatiere, prima punta classica, viene valutato almeno 55 milioni di euro ma il Napoli sa bene che il valore di calciomercato sarà anche più alto, soprattutto perché lo Sporting Lisbona in questo caso potrà trattare con una squadra che avrà in tasca il tesoretto della cessione di Osimhen. Per Gyokeres c’è la fila, anche per questo si valutano altri nomi sul calciomercato.

L’ALTERNATIVA È STRAND LARSEN

Il calciomercato Napoli resta in Scandinavia per l’alternativa a Gyokeres: dalla Svezia alla Norvegia con Jorgen Strand Larsen, che è un 2000 e gioca nel Celta Vigo, dopo essere passato tre stagioni in Olanda con il Groningen. Un attaccante che è molto simile a Gyokeres, fisicamente e come ruolo, ma che in certi casi nel corso della stagione è stato impiegato anche come esterno. Nella Liga ha segnato 13 gol, ed è già nel giro della nazionale norvegese anche se qui, a differenza del collega dello Sporting Lisbona, gli spazi sono molti meno perché bisogna fare i conti con un mostro sacro come Erling Haaland. Il vantaggio di Strand Larsen, almeno rispetto a Gyokeres, è quello di costare tre volte meno: si parte da una base di 20 milioni.

In questo modo il calciomercato Napoli potrebbe risparmiare sulla scelta dell’attaccante e concentrare le proprie forze su altri reparti, per esempio il centrocampo dove bisognerà sopperire all’addio di Piotr Zielinski. Sappiamo che Conte predilige un attaccante di peso e che sappia giocare anche spalle alla porta, facendo salire la squadra e permettendo gli inserimenti della seconda punta e dei centrocampisti; arrivare a Gyokeres sarà tutt’altro che semplice, Strand Larsen è già più fattibile ma ovviamente i candidati per l’attacco non sono solo questi su taccuino di Giovanni Manna.











