CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Conte chiama ancora Lukaku, Spinazzola si avvicina (4 luglio 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, OPERAZIONE LUKAKU!

Il calciomercato del Napoli rischia di veder avviarsi una vera e propria telenovela riguardante Romelu Lukaku. L’arrivo del bomber belga sotto il Vesuvio non è questione semplice da risolvere, per non fare una minusvalenza il Chelsea non scende sotto la richiesta di 35 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo ma Antonio Conte non vuole rinunciare alla possibilità di allenare il suo pupillo offensivo ai tempi dell’Inter anche in terra partenopea.

Luca Marchetti, esperto di calciomercato, ha rivelato negli studi di Sky Sport un interessante retroscena sul Napoli riguardo i contatti che proprio Conte sta portando avanti con Lukaku anche in maniera diretta, per cercare di convincere Big Rom a ricomporre il sodalizio con il tecnico salentino. Marchetti ha raccontato: “C’è stato un contatto tra Lukaku e Conte, con una telefonata tra i due. Il loro rapporto è molto stretto. Possiamo immaginare anche il contenuto della conversazione: ‘Quando Osimhen se ne andrà, tu sarai il mio attaccante‘”.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, SPINAZZOLA AI DETTAGLI

Nel frattempo dopo l’acquisto di Rafa Marin dal Real Madrid, il Napoli ha concluso un altro affare per la difesa: Leonardo Spinazzola, che si è svincolato dalla Roma. Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha confermato durante la trasmissione ‘Radio Goal’: “Leonardo Spinazzola al Napoli è un affare fatto. Credo verrà annunciato nelle prossime 48 ore, dopo le visite mediche. Sarà a Dimaro con Antonio Conte. Il calciatore è molto contento di questa nuova avventura con l’allenatore che lo voleva già ai tempi dell’Inter“.

All’inizio della trasmissione di calciomercato, De Maggio aveva già dichiarato: “L’accordo del Napoli con Leonardo Spinazzola è un biennale in via di definizione. Ieri c’è stato un incontro con l’agente Davide Lippi. Il calciatore ha mostrato entusiasmo e Conte lo voleva già ai tempi dell’Inter. I rapporti sono strepitosi tra Antonio Conte, il direttore sportivo Giovanni Manna e lo stesso Davide Lippi“. Spinazzola è l’esterno a tutta fascia ideale per il gioco di Conte, col tecnico che ha indicato il suo nome con convinzione, sapendo che avrebbe lasciato la Roma a parametro zero.











