Calciomercato Napoli News/ Hermoso si avvicina. Lindstrom libera Greenwood, piace Doué (15 luglio 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI, GREENWOOD PER LINDSTROM

Il calciomercato Napoli vede incastrarsi i pezzi del puzzle. Completata la difesa, ora tocca all’attacco in attesa di Victor Osimhen. Quando il nigeriano partirà, gli Azzurri affonderanno il colpo per Lukaku, ma non sembra ancora questo il momento per risolvere il problema a centrocampo.

Infatti si può muovere con più anticipo la situazione Lindstrom. L’esterno ex Francoforte non sembra essersi ambientato bene a Napoli, complice anche il triplo cambio d’allenatore in una stagione negativa. Fatto sta che il valore del giocatore, per quanto si sia abbassato, non è crollato e ha ancora pretendenti.

Everton e Aston Villa, secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbero pronte ad acquistare il danese ma è ancora tutto da decidere. Antonio Conte lo sta studiando a Dimaro e vedrà se portarlo a Castel di Sangro per lavorarci come vice Kvaratskhelia. L’alternativa è quella di ricavare 30 milioni e puntare forte su Greenwood, contesto da Marsiglia e Lazio.

CALCIOMERCATO NAPOLI, HERMOSO VICINO. SU DOUÉ C’È CONCORRENZA

Il calciomercato Napoli è pronto ad un nuovo innesto in difesa. Dopo Rafa Marin e Buongiorno, i partenopei sarebbero vicini a comparare anche Mario Hermoso. Secondo Nicolò Schira, l’ex difensore dell’Atletico Madrid ora svincolato è ad un passo dalla squadra campana.

Le trattative di calciomercato del Napoli sono tutt’ora in corso, ma l’accordo a livello di cifre e scadenza è stato trovato sulla base di 4 milioni l’anno più bonus fino al 2027: sul giocatore c’era anche l’Inter, ma la società Oaktree è stata chiara nelle linee guide agli acquisti: solo giocatori sostenibili e futuribili. Più Cabal, meno Hermoso per capirci. E il Napoli ringrazia.

Più difficile invece la corsa al talento francese Desire Doué, esterno offensivo in forza al Rennes. Nato nel 2005, il ragazzo prodigio dei rossoneri ha già collezionato 31 gettoni in Ligue 1, aumentando di conseguenza il suo valore. Secondo L’Equipe, nella corsa al giocatore ci sono top club del calibro di Chelsea, Tottenham, PSG e Bayern Monaco mentre TMW ha aggiunto proprio il Napoli alla lista delle pretendenti.

CALCIOMERCATO NAPOLI, PARLA POLITANO: “SU OSIMHEN E DI LORENZO…”

Intervenuto a Dimaro, Matteo Politano ha risposto ad alcune domande di calciomercato fatte dai ragazzini presenti al ritiro del Napoli: “Osimhen? Non dipende solo da noi”, spiega l’esterno d’attacco. “Di Lorenzo? L’ho sentito, è tranquillo e sereno. Ha preso la decisione giusta, quella di restare. Lui è il nostro capitano ed è amato da tutti. Tornerà carico dalle vacanze”, assicura l’ex Inter e Sassuolo.

Non poteva mancare la domanda su Conte: “Siamo partiti con grande entusiasmo, quest’anno dobbiamo fare un altro tipo di campionato rispetto all’anno scorso. Sappiamo che il ritiro sarà duro. Il mister è sempre carico, il lavoro è sempre quello, speriamo che i risultati siano quelli dell’Inter”.

