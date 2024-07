Calciomercato Inter News/ Alex Perez ie Cabal n arrivo, Correa verso l’Aek Atene (15 luglio 2024)

CALCIOMERCATO INTER: IN ARRIVO ALEX PEREZ DAL BETIS

L’Inter sta per aprire le sue porte ad Alex Perez per rinforzare la difesa: il calciatore spagnolo, stando a quanto riportato da Relevo, è atteso in Italia per le visite mediche e per la firma del nuovo contratto. Si tratta di un’altra operazione di calciomercato dell’Inter in ottica futuro, dopo l’affare Topalovic. Alex Perez arriverà in prestito dal Betis Siviglia con diritto di riscatto a 500mila euro circa più bonus, ma prima deve rinnovare col club spagnolo, avendo il contratto in scadenza nel 2025.

In uscita invece Joaquin Correa, che è tornato temporaneamente a Milano, perché potrebbe finire in Grecia. Secondo quanto riferisce TyC Sports, la sua destinazione dovrebbe essere l’AEK Atene, anche se l’affare di calciomercato appare complicato: ma l’Inter vuole cederlo a titolo definitivo, visto che andrà in scadenza nel 2025. Invece, Repubblica riferisce che Giovanni Leone piace all’Inter, ma la Sampdoria preferirebbe cedere altri giocatori per fare cassa.

CALCIOMERCATO INTER: LE TRATTATIVE PER CABAL E TESSMANN

L’Inter sta cercando sul fronte calciomercato anche un sostituto di Tajon Buchanan: ne ha parlato Niccolò Ceccarini su Tmw, spiegando che il club nerazzurro ha esaminato diversi profili. Questo è il caso di Hermoso, che è pure un parametro zero, ma è stato valutato anche Ricardo Rodriguez. L’idea dell’Inter è di puntare su un giocatore di prospettiva, infatti Ausilio sta vagliando altre piste, come quella che porta a Cabal del Verona, a cui è legato da un contratto fino al 2027.

Il calciatore colombiano piaceva anche alla Lazio, che poi ha virato su Nuno Tavares. Comunque, Juan Cabal è valutato 10 milioni di euro, ma non si esclude l’inserimento di Issiaka Kamate come contropartita, così da abbassare l’esborso economico. Invece, si sta per chiudere la trattativa col Venezia per Tessmann, ma l’approdo a Milano è rimandato, perché potrebbe essere ceduto in prestito, all’estero se non lasciato al club veneto.

