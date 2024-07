Calciomercato Napoli News/ Di Lorenzo si scusa, agente Kvara apre al rinnovo. Osimhen resta? (12 luglio 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI, DI LOROENZO E KVARATSKHELIA RESTANO

Il calciomercato Napoli vive la sua svolta decisiva. Nel giorno delle visite mediche di Buongiorno, ieri sera arrivato a Roma, i campani blindano Di Lorenzo e (quasi) Kvaratskhelia. Il terzino ha pubblicato sui social una lunga lettera dove ammette di aver pensato all’addio, complice anche una situazione di confusione totale, ma ora è pronto a ripartire dopo aver parlato con De Laurentiis e Conte.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Per la difesa si vira su Pavlovic. Ballottaggio Fofana-Rabiot (12 luglio 2024)

Dunque si chiude una delle telenovela con più ascolti di questa prima parte di calciomercato: come aveva già annunciato la società, Di Lorenzo resta e resterà Capitano del Napoli per molti anni. Per quanto riguarda Kvaratskhelia, anche in questo caso c’è stato un colpo di scena sulla permanenza del georgiano.

Se qualche settimana fa l’agente e il padre del ragazzo parlavano di addio senza mezzi termini, ora il procuratore ha aggiustato la mira dicendo che “tutto dipende da De Laurentiis”. In caso di offerta per il rinnovo, situazione che lo stesso ADL ha già dichiarato che si farà, il numero 77 rimarrebbe a Napoli senza alcun problema.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Buongiorno firma, rilancio per Hermoso, Lukaku freme (12 luglio 2024)

Fa strano pensare a questo doppio scenario dopo che nelle passate settimana sembrava fosse in atto un fuggi-fuggi dal capoluogo campano. Va anche detto che Antonio Conte, tra le varie richieste fatte, c’era quella fondamentale della doppia permanenza di Di Lorenzo e Kvaratskhelia. E così sarà.

CALCIOMERCATO NAPOLI, OSIMHEN POTREBBE RIMANERE. SU LUKAKU…

Il calciomercato Napoli però è anche Victor Osimhen. Tra i più acclamati nel primo giorni di ritiro a Dimaro (“Victor resta con noi”, cantavano dagli spalti), l’attaccante nigeriano è stato anche uno dei primi ad arrivare nonché uno di quelli che si è allenato con più intensità, tanto da rimediarsi un leggero infortunio, probabilmente solo una contusione.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Koopmeiners, si fa sul serio. El Shaarawy alternativa ideale (12 luglio 2024)

Secondo Sky, non è da escludere la clamorosa ipotesi di una permanenza per un altro anno. D’altronde il calciatore non andrebbe in scadenza a gennaio 2025, ma il problema a quel punto sarebbe l’ingaggio: gli oltre 10 milioni percepiti dal centravanti sono tanti da sostenere per il Napoli, al netto di un bilancio roseo come poche società in Italia.

I partenopei nel dubbio hanno bloccato Lukaku, entusiasta all’idea di lavorare ancora con Antonio Conte. L’assalto all’attuale giocatore del Chelsea però avverrà solamente in caso di cessione di Osimhen. Ad oggi nessuno ha presentato i 120 milioni della clausola, ma ci sono da dire due cose.

La prima è che il calciomercato arabo apre il 17 luglio dunque per qualsiasi offerta dall’Arabia Saudita, vedi Al Hilal, bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Per quanto riguarda di Lorenzo, i parigini devono prima cedere Kolo Muani, dunque paradossalmente aspettare che il Milan compri Morata in modo tale che l’Atletico si trovi nelle condizioni di poter trattare il centravanti francese, in gol nella semifinale persa contro la Spagna.











© RIPRODUZIONE RISERVATA