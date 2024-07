CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: OSIMHEN-LUKAKU, SI TRATTA A OLTRANZA

Il calciomercato del Napoli in questo momento ha un obiettivo di mercato prioritario e imprescindibile per il neo-allenatore Antonio Conte: Romelu Lukaku. L’attaccante belga, classe 1993, è tornato al Chelsea dopo un prestito alla Roma e desidera ritrovare Conte, che lo aveva reso grande ai tempi dell’Inter. Tuttavia, il principale ostacolo al suo arrivo è la permanenza di Victor Osimhen: il giocatore è destinato al PSG, ma il club parigino non ha ancora formulato un’offerta di calciomercato che soddisfi il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Nel frattempo, il Napoli e il direttore sportivo Giovanni Manna stanno cercando di anticipare la trattativa con il Chelsea. Secondo Il Mattino, lunedì 22 luglio è previsto un incontro a Londra per ridurre la distanza tra la richiesta dei Blues di 40 milioni di euro (valore della clausola) e l’offerta di calciomercato del Napoli di 27 milioni. Sarà presente anche Federico Pastorello, ex-agente di Lukaku e ora intermediario nella trattativa: il club partenopeo cerca un punto di incontro perché il nome di Lukaku era in cima alla lista di Conte al momento del suo arrivo sotto il Vesuvio.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, PER IL CENTROCAMPO C’È SAELEMAEKERS

Il calciomercato del Napoli potrebbe anche orientarsi su un nuovo obiettivo rispetto a quelli discussi nelle ultime settimane, ovvero Alexis Saelemaekers, come riportato da Tuttomercatoweb. Il tecnico Antonio Conte è rimasto colpito dalla versatilità del giocatore e lo vorrebbe come jolly per la prossima stagione. Dopo aver osservato con attenzione la stagione di Saelemaekers in prestito al Bologna, Conte ha apprezzato particolarmente la sua duttilità tattica, vedendolo come un elemento prezioso per il Napoli nel 2024-2025.

Saelemaekers, di proprietà del Milan, è in grado di giocare come esterno destro a tutto campo, sotto-punta, e potrebbe alternarsi con Politano o Kvaratskhelia nel modulo 3-4-2-1. In un ipotetico 3-4-3, potrebbe essere schierato sia a centrocampo che come ala d’attacco. Durante la sua esperienza al Bologna, ha segnato 4 gol e fornito 3 assist in 32 presenze, replicando i numeri della stagione precedente al Milan, dove aveva totalizzato sette presenze in più, ed è stato centrale nella cavalcata dei felsinei verso la Champions.