Calciomercato Napoli/ Osimhen verso il Psg, la prossima settimana nuovi contatti (21 luglio 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI: OSIMHEN VERSO IL PSG?

Victor Osimhen è sempre più vicino all’addio al Napoli: secondo quanto riferito da Sky Sport, il Paris Saint Germain resta la squadra più interessata al nigeriano sul calciomercato. La prossima settimana dovrebbe essere quella decisiva per la possibile chiusura della trattativa: l’attaccante è felice della destinazione ma tra le parti manca ancora l’accordo sul costo del cartellino, che potrebbe però arrivare a giorni. Dopodiché, gli azzurri punteranno tutto su Romelu Lukaku, reduce dal prestito alla Roma: il belga sarebbe molto felice di tornare a lavorare con Antonio Conte, che ha già avuto all’Inter, ma resta da convincere il Chelsea che al momento non sarebbe intenzionato a cederlo in prestito ma solamente a titolo definitivo.

CALCIOMERCATO NAPOLI: BILLY GILMOUR PIACE A CONTE!

Inoltre lo stesso Conte continua a dettare la linea per rinforzare la rosa dei partenopei dopo lo scorso deludente campionato. L’ultimo obiettivo di calciomercato del Napoli è Billy Gilmour, nazionale scozzese con all’attivo 30 presenze in Premier League, al Brighton: il classe 2001 è molto gradito al tecnico ma bisognerà capire se il club inglese aprirà o meno ad una cessione. Al momento, infatti, tutti i tentativi azzurri per portare a Napoli il giovane talento scozzese sono stati respinti ma non è escluso che nei prossimi giorni arrivino nuovi contatti.











