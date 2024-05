Calciomercato Napoli News/ Inserimento nella corsa a Brescianini, Lobotka può partire (oggi 2 maggio 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: È ASTA PER BRESCIANINI

Un nome nuovo che viene sondato dal calciomercato Napoli è quello di Marco Brescianini. Bisogna dire che non sono soltanto i partenopei ad avere messo nel mirino il classe 2000: in Italia piace a molti, tra le big si segnalano anche Juventus e Atalanta e in queste ultime ore anche l’Inter avrebbe sondato le possibilità. Brescianini ha avuto due ottime stagioni: cresciuto nel Milan, è poi stato girato in prestito a Entella e Monza in Serie B ma ha giocato poco o nulla, finalmente il terzo prestito è stato quello buono perché con il Cosenza, oltre a timbrare una straordinaria salvezza, il centrocampista è finalmente diventato titolare disputando 37 partite di stagione regolare più le due del playout contro il Brescia, poi con il Frosinone ha mantenuto questo status.

Al Napoli potrebbe fare comodo: ricordiamo che a fine anno lascerà Piotr Zielinski, destinato all’Inter, e come vedremo c’è almeno un altro calciatore che potrebbe lasciare un vuoto nella zona mediana, questo al netto del fatto che un’annata negativa come questa, insieme al nuovo allenatore, porterà inevitabilmente ad una sorta di rivoluzione nella rosa. Il problema del Napoli, come delle altre big in Italia, potrebbe essere uno: intanto Brescianini ha firmato con il Frosinone fino al 2027, poi su un’eventuale rivendita ci sarebbe un 50% che andrebbe nelle casse del Milan e significherebbe dunque far entrare un tesoretto a una diretta rivale. Magari un pensiero marginale, ma anche queste cose potrebbero contare in tema di calciomercato. BRescianini però piace al Napoli, staremo a vedere.

LOBOTKA VERSO IL BARCELLONA?

Dicevamo poi che in tema di calciomercato si potrebbe registrare un altro addio a centrocampo. Quello di Stanislav Lobotka: lo slovacco ha avuto un rendimento a dir poco altalenante con la maglia azzurra. Comparsa con Gennaro Gattuso, regista straordinario nell’anno dello scudetto sotto la guida di Luciano Spalletti, anonimo con i tre allenatori che si sono succeduti in panchina quest’anno. Qual è il vero Lobotka? Difficile dirlo: sicuramente Spalletti ha creato le condizioni ideali perché si esprimesse al meglio, ma visto il rendimento degli altri elementi del Napoli in questa stagione è verosimile pensare che in realtà lo slovacco abbia già dato il meglio di sé, o comunque sia quel tipo di calciatore che riesce ad emergere solo in determinati contesti.

Uno di questi potrebbe essere il Barcellona: i blaugrana si sarebbero interessati a Lobotka, anche se a dire il vero in queste ultime ore ci sarebbe un ritorno di fiamma per Marco Verratti. Il centrocampista della nazionale è sempre stato un pallino blaugrana, ma negli anni del Psg non c’è stato molto da fare; ora però che Verratti è andato a giocare in Arabia Saudita le basi di calciomercato potrebbero essere ben diverse, e l’affare potrebbe andare in porto. Sullo sfondo rimane però Lobotka, che ha anche un ingaggio decisamente più basso; in caso di addio dello slovacco, Brescianini potrebbe realmente diventare un’opzione concreta per il prossimo anno anche se bisognerà poi vincere la concorrenza di cui abbiamo parlato.











