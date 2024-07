CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Inter beffata, Buongiorno ha detto sì! C’è il Lione per Lindstrom (6 luglio 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, PER BUONGIORNO BATTUTA L’INTER!

Il calciomercato del Napoli continua a muoversi con piccoli ma costanti passi per garantirsi un obiettivo considerato assolutamente prioritario per la difesa, secondo le richieste del nuovo tecnico Antonio Conte. Il Napoli e Alessandro Buongiorno hanno infatti raggiunto un’intesa di massima per il trasferimento del giocatore. Secondo l’esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio sono stati definiti col Napoli i principali dettagli del contratto, inclusa una clausola rescissoria da 70 milioni di euro a partire dall’estate del 2027.

Nella giornata di venerdì 5 luglio, le parti hanno avuto contatti continui per limare gli ultimi aspetti, in particolare quelli legati ai bonus per la vittoria dello scudetto, che verranno discussi nel fine settimana. Inoltre, è stata confermata una telefonata tra Buongiorno e Antonio Conte, in cui il giocatore ha ribadito la sua volontà di giocare per il Napoli. Nella scorsa stagione 2023/24, Buongiorno ha collezionato 31 presenze tra campionato e Coppa Italia, mettendo a segno anche tre gol. Il suo arrivo al Napoli rappresenta quindi un importante tassello per il club partenopeo in vista della prossima annata.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, LINDSTROM VERSO LA LIGUE 1

Per quanto riguarda i movimenti in uscita per il calciomercato del Napoli, l’Olympique Lione è in pole position per ingaggiare Jesper Lindstrom. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, esperto di mercato: “L’Olympique Lione attualmente è in pole per ingaggiare Jesper Lindstrøm dal Napoli. Colloqui aperti”, così viene riportato sul profilo X del giornalista. Nonostante Antonio Conte voglia valutare attentamente tutti i giocatori della rosa prima di lasciarli partire, deve anche resistere alle pressioni delle offerte.

Tra i calciatori che potrebbero decidere di lasciare la maglia azzurra, c’è proprio Lindstrøm, considerato uno dei talenti inespressi della scorsa stagione. Tuttavia, il tecnico leccese sembra intenzionato a puntare sul trequartista danese. La pista che porta all’Olympique Lione, dunque, sembra essersi riaccesa dopo essere stata accostata al giocatore nelle scorse settimane. Il club francese sta lavorando per portare Lindstrom in Ligue 1 abbassando la richiesta di 25 milioni del Napoli, al momento, appare in vantaggio rispetto alla concorrenza di calciomercato per assicurarsi le prestazioni del giovane talento.











