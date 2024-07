Calciomercato Napoli News/ Osimhen verso l’Arabia, si avvicina Lukaku. Incontro per Kvara (5 luglio 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, L’ARABIA SAUDITA PIOMBA SU OSIMHEN

Il calciomercato Napoli, per quanto riguarda l’attacco, dipende unicamente da Victor Osimhen. Il nigeriano se ne andrà al 100%, su questo non c’è alcun dubbio, ma finché non viene effettivamente ufficializzata la cessione il club partenopeo non può muoversi per un nuovo investimento.

Sull’attaccante sembrava esserci la fila dei vari club di Premier League, ma al momento nessuna squadra si è fatta veramente avanti. Come spesso accade in queste situazioni, ecco che in soccorso arriva l’Arabia Saudita che fiuta il colpaccio: un attaccante di fama mondiale, ancora nel pieno della sua carriera (26 a fine dicembre) e con una grandissimo seguito.

La clausola da 130 milioni viene considerata evidentemente eccessiva dai club europei sulle sue tracce. Secondo Sportmediaset, ci sarebbe però l’Al Hilal di Neymar, Koulibaly, Milinkovic-Savic, Ruben Neves, Mitrovic, Malcolm, Lodi e Bono tra gli altri. Seguiranno aggiornamenti sulla telenovela Osimhen.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, PREVISTO ASSALTO A ROMELU LUKAKU

Come detto, il calciomercato Napoli ruota attorno Osimhen. Quando la punta saluterà la Campania, gli Azzurri prepareranno l’assalto a Lukaku. Il giocatore è legato al Chelsea con un clausola da 44 milioni e altri due anni di contratto. Il Napoli è disposto a spenderne massimo 25/30, considerando anche la volontà del giocatore.

Lukaku infatti non vede l’ora di tornare ad allenarsi sotto la guida di Antonio Conte, per giunta in Serie A. Pur di tornare l’ex Manchester United è disposto a ridursi lo stipendio da 7,5 milioni, cifra che percepiva alla Roma, ad un totale di 5,5/6 milioni. Come detto, tutto si sbloccherà solo dopo l’addio di Osimhen.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, INCONTRO KVARA: SARÀ RINNOVO?

Chi invece il calciomercato Napoli lo vedrà solo sotto la voce “permanenza” è Kvicha Kvaratskhelia. Conte è stato chiaro: il georgiano non si muove, con o senza accordo per il rinnovo. I tre anni di contratto rimanenti fanno vivere sonni felici agli Azzurri, consapevoli di avere il coltello dalla parte del manico.

L’entourage di Kvara però vorrebbe un aumento dato che il milione e mezzo percepito ad oggi è veramente troppo poco rispetto alla grandezza dell’ala offensivo. Il Napoli ne vorrebbe approfittare per aggiungere un clausola rescissoria, un po’ come accaduto con Victor Osimhen.

Recentemente c’è stato un incontro di calciomercato tra il Napoli e l’agente di Kvaratskhelia, proprio per capire se ci sono i margini per questo rinnovo con adeguamento del contratto. La sede del confronto è Milano con Manna, direttore sportivo dei campani, che avrà l’importante compito di dare garanzia all’entourage del numero settantasette.

