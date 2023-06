Calciomercato Napoli news/ Kubo erede di Lozano? Rifiutate avance per Lobotka (24 giugno 2023)

CALCIOMERCATO NAPOLI: TAKEFUSA KUBO NEL MIRINO

Un nome (forse) poco noto che arriva da Est è in primo piano per il calciomercato Napoli: i tifosi partenopei naturalmente sperano che Takefusa Kubo possa avere lo stesso impatto che hanno avuto Kim Min-jae e Khvicha Kvaratskhelia, che sicuramente non erano più conosciuti del giapponese quando sono sbarcati a Napoli. Anzi, Kubo milita nella Real Sociedad e quindi possiamo affermare che sia già più inserito nel grande calcio europeo, a maggior ragione perché gioca in Spagna fin dal 2019, quando fu il Real Madrid a prenderlo in Giappone, anche se poi con i Blancos non ha mai giocato.

Takefusa Kubo ha comunque indossato le maglie di Maiorca (due volte), Villarreal, Getafe e infine Real Sociedad, per un totale di quattro stagioni nella Liga con in più un paio di partecipazioni anche in Europa League. Insomma, non parliamo di uno sconosciuto, anche se merita di essere presentato al grande pubblico come un jolly d’attacco, che per il Napoli potrebbe fungere da sostituto del messicano Hirving Lozano, che sembra ormai destinato a un futuro in Arabia Saudita. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Takefusa Kubo sarebbe la priorità per il Napoli, forte di un buon campionato da 9 gol in 35 presenze e magari anche per l’attenzione che attirerebbe sui partenopei nel Paese del Sol Levante, dettaglio mai da sottovalutare nel calcio contemporaneo.

CALCIOMERCATO NAPOLI: NON SI TRANSIGE PER LOBOTKA

Naturalmente non si può lavorare a un solo obiettivo, per cui nella stessa zona del campo il calciomercato Napoli ci propone anche altri nomi che la società tricolore segue con la massima attenzione: La Gazzetta dello Sport fa anche i nomi, si tratterebbe di Tommaso Baldanzi dell’Empoli, Yeremi Pino del Villarreal ed Edon Zhegrova del Lille. Tuttavia Takefusa Kubo sarebbe in vantaggio e dovrebbe essere particolarmente congeniale al gioco del nuovo mister Rudi Garcia, essendo un giocatore molto rapido e dotato di ottima qualità. Oltre ai nove gol sono da ricordare anche sette assist, la valutazione da parte della Real Sociedad si aggira attorno ai 20 milioni di euro.

Attenzione però anche ai possibili movimenti in uscita, soprattutto perché il rampante calcio del mondo arabo non ha messo nel mirino solo il “sacrificabile” Lozano, ma anche Stanislav Lobotka, il fondamentale regista dello scudetto di Luciano Spalletti. Bisogna allora dire che il centrocampista slovacco è considerato incedibile da parte della società del presidente Aurelio De Laurentiis. Infatti per Lobotka il Napoli non ha intenzione nemmeno di sedersi a un tavolo per parlare di una eventuale cessione, forte del rinnovo di contratto fino al 2028. Il Corriere del Mezzogiorno è chiarissimo in merito: Lobotka è uno dei pilastri del progetto Napoli, come il capitano Giovanni Di Lorenzo per il quale a Dimaro si parlerà del rinnovo di contratto.











