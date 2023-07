CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Ecco Diego Llorente, Pinto: “confermate nostre aspettative” (8 luglio 2023)

Calciomercato Roma News, riecco Diego Llorente: le prime parole dopo il suo ritorno

Si concretizza un ritorno in casa Roma. Dopo la buona parte di stagione vissuta con la maglia giallorossa, Diego Llorente è di nuovo a disposizione di Mourinho. Operazione di calciomercato chiusa positivamente con il Leeds, sulla base di un prestito secco fino al 30 giugno 2024. A rendere nota la positiva conclusione dell’affare ci ha pensato la società capitolina, con un comunicato apparso sul sito del club e le parole del difensore spagnolo che esprime grande soddisfazione per il suo ritorno.

“Sono orgoglioso di poter continuare a far parte della famiglia giallorossa. Quando a gennaio ebbi l’opportunità di venire alla Roma non esitai un istante e ancor meno in questi giorni di attesa. Ho sempre saputo che avrei fatto di tutto per restare, non solo per continuare ad appartenere a un club storico, ma anche per ritrovare i miei compagni e lottare ancora con loro e con i nostri tifosi per raggiungere i traguardi che meritiamo. Tutti insieme sono sicuro che possiamo fare qualcosa di grande”.

Calciomercato Roma News, Pinto soddisfatto: “Aspettative rispettate”

Un acquisto fortemente voluto da ambo le parti. Così la Roma e Diego Llorente si riabbracciano, in attesa di una nuova stagione che si preannuncia ricca di ambizioni. La società capitolina è molto attiva sul fronte del calciomercato e l’arrivo di Llorente, ovviamente, non frena eventuali altre trattative. Ad ora, però, prevale la grande soddisfazione da parte della dirigenza per aver chiuso un rinforzo importante come Llorente.

“Nonostante sia arrivato a stagione in corso, Diego ha impiegato un tempo breve per integrarsi alla perfezione nel nostro spogliatoio, confermando sul campo le aspettative che riponevamo in lui. Per questo siamo davvero felici di poter continuare a fare affidamento sulle sue caratteristiche e sul suo bagaglio di esperienze internazionali”, ha detto Pinto, General Manager dell’Area Sportiva.

