Calciomercato Napoli News/ Lindstrom può arrivare, ma solo con l’addio di Lozano (oggi lunedì 21 agosto 2023)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: LINDSTROM PER L’ATTACCO

In queste ore il calciomercato Napoli è ancora al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli: naturalmente la rosa dei campioni d’Italia non ha bisogno di troppi ritocchi, lo si è visto nella schiacciante superiorità dello scorso anno e in qualche modo nell’esordio vincente di Frosinone, due giorni fa. Tuttavia, qualcosa bisogna ancora fare: per esempio acquistare un esterno offensivo che possa alternarsi con Matteo Politano, sempre affidabile ma forse non il titolare “perfetto” nel 4-3-3 di Rudi Garcia, soprattutto se consideriamo che sull’altro versante agisce un certo Khvicha Kvaratskhelia.

Dunque, la scelta del Napoli potrebbe cadere su Jesper Lindstrom: avevamo già parlato di questo calciatore, che è un danese e milita attualmente nell’Eintracht Francoforte. Con la squadra tedesca che al massimo disputerà i gironi di Conference League, Lindstrom sembrerebbe prossimo all’addio: qualche tempo fa era stato fortemente accostato alla Juventus, che poi avendo confermato Federico Chiesa e volendo puntare su Samuel Iling Junior sembrerebbe aver mollato il colpo. Lindstrom dunque potrebbe essere un colpo del calciomercato Napoli, ma su questo bisogna fare alcune specifiche in merito.

LINDSTROM DIPENDE DA LOZANO

Infatti l’operazione del calciomercato Napoli per far arrivare Jesper Lindstrom dipenderebbe dall’eventuale addio di Hirving Lozano: il messicano sta diventando un caso, era promesso al Los Angeles FC ma poi Aurelio De Laurentiis ha rifiutato l’offerta del club californiano. Il presidente però aveva già fatto sapere a Lozano che la sua conferma a Napoli sarebbe stata possibile solo con una riduzione dell’ingaggio: dunque al momento l’ex Psv Eindhoven fa ancora parte della rosa di Rudi Garcia, ma la sensazione è che per lui verrà trovata un’altra sistemazione prima che chiuda la sessione estiva di calciomercato.

Su Lozano per esempio non ha ancora mollato il colpo l’Al Ahli: ancora una volta c’entra la Saudi Pro League che sta facendo incetta di giocatori provenienti dai campionati europei. Il torno dell’Arabia Saudita per di più ha un calciomercato in entrata che chiuderà più tardi rispetto al Vecchio Continente: di conseguenza ci sarà più tempo per trattare l’acquisto di Lozano, che nei principali campionati europei non sembra trovare offerte giuste. Vedremo allora: con la partenza del messicano il Napoli potrà anche chiudere eventualmente l’affare Lindstrom.











