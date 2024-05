Calciomercato Napoli News/ Luis Alberto nel mirino e per la porta c’è Skorupski (oggi 23 maggio 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: DECOLLA L’IPOTESI LUIS ALBERTO

Aria di possibile rivoluzione in sede di calciomercato per il Napoli: non è evidentemente una sorpresa perché si sa che con il flop del campionato che sta per terminare si è chiusa una storia e si dovrà ricominciare con molti cambiamenti nell’estate ormai imminente. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi ha tuttavia lanciato alcuni temi particolarmente caldi, che potrebbero caratterizzare il lavoro del nuovo d.s. Giovanni Manna nelle prossime settimane. Il nome “nuovo” è quello di Luis Alberto, che a sua volta sta per chiudere una lunga e felice esperienza alla Lazio, la quale potrebbe essere interessata a Giovanni Simeone per dare vita a un possibile scambio fra Aurelio De Laurentiis e Claudio Lotito.

Naturalmente il Napoli ha bisogno di un erede di Piotr Zielinski e la suggestione Luis Alberto sta prendendo quota, anche perché avrebbe il vantaggio di essere un giocatore che conosce alla perfezione il calcio italiano, a differenza di Georgiy Sudakov, che tra l’altro sarebbe molto più caro. A gennaio non bastarono 40 milioni di euro, adesso potrebbero servirne anche 50 o passa. Certo, l’ucraino dello Shakhtar Donetsk ha dieci anni in meno rispetto a Luis Alberto e questo sarebbe ovviamente un punto a favore di Georgiy Sudakov, ma per il Napoli è importante avere un’alternativa pronta, a maggior ragione perché si tratterebbe di un’alternativa di lusso e che potrebbe concretizzarsi nell’ottica dello scambio con Simeone, risolvendo così anche un altro tema, stavolta in uscita, per il calciomercato Napoli.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: SCAMBIO IN PORTA SKORUPSKI-MERET?

Attenzione però, perché una casella in bilico potrebbe essere pure quella del portiere e allora si è aperto un altro fronte caldo per il calciomercato Napoli. Infatti Alex Meret andrà in scadenza nel 2025: o si troverà in breve tempo un accordo per un ulteriore rinnovo, oppure potrebbero aprirsi le porte di un addio immediato, per evitare un altro caso Zielinski. Se dovesse davvero andare così, ecco che potrebbe esserci all’orizzonte un altro scambio di giocatori per il calciomercato Napoli, sempre all’interno dei confini italiani e in questo caso con il Bologna, piazza che sarebbe gradita a Meret perché naturalmente garantirebbe la partecipazione in Champions League.

Se Meret andasse davvero a Bologna, al suo posto arriverebbe a Napoli il polacco Lukasz Skorupski, che quindi in un certo senso prenderebbe il posto del suo connazionale e amico Zielinski a garantire la “continuità dei polacchi” a Napoli. Skorupski avrebbe il doppio ruolo di titolare nell’immediato e di chioccia per Elia Caprile, il quale è invece sicuramente destinato a tornare al Napoli dopo l’ottimo prestito all’Empoli, di cui è diventato il portiere titolare. Insomma, i fronti aperti per il Napoli saranno davvero tanti in questa estate della rifondazione partenopea…











