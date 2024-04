LUIS ALBERTO: “HO CHIESTO LA RESCISSIONE DEL CONTRATTO”/ La Lazio non sapeva nulla: pronta una multa?

La notizia di calcio delle ultime ore è senza dubbio l’annuncio della rescissione del contratto di Luis Alberto, comunicata per bocca dello stesso calciatore della Lazio ieri sera, dopo la vittoria contro la Salernitana. Il giocatore aveva rinnovato il proprio contratto solamente lo scorso mese di ottobre, un prolungamento fino al 30 giugno del 2027, ma evidentemente in questi ultimi mesi deve essere successo qualcosa che ha indotto il Mago a svestire la casacca della Lazio.

Secondo quanto riferisce Il Messaggero, sembra che la richiesta pubblica da parte del centrocampista ex Liverpool e Siviglia abbia indispettito e non poco il presidente Claudio Lotito. Pare infatti che la società, nonostante quanto detto da Luis Alberto (scrive Il Messaggero), non fossa al corrente delle intenzioni dell’addio e sarebbe quindi pronta una punizione, molto probabilmente una multa. Sono attesi aggiornamenti già nelle prossime ore. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

LUIS ALBERTO: “HO CHIESTO LA RESCISSIONE DEL CONTRATTO”. “NON FARÒ PIÙ PARTE DI QUESTO PROGETTO”

Decisamente a sorpresa quanto accaduto ieri sera in casa Lazio: il calciatore Luis Alberto ha annunciato l’addio con tanto di rescissione sul contratto. Intervistato dai microfoni di Dazn subito dopo la vittoria dei biancocelesti sulla Salernitana, match conclusosi con il risultato di 4 a 1 per i laziali, il giocatore spagnolo ha spiegato: “Non voglio prendere un euro in più dalla Lazio e ho già chiesto al club di liberarmi dal contratto. Questa società mi ha dato tanto ma il prossimo anno non farò più parte di questo progetto. È arrivato per me il momento di farmi da parte e di lasciare i soldi del mio contratto per altri”.

La decisione del 31enne Mago, così come viene soprannominato, è maturata negli scorsi giorni e di fatto pone termine ad una lunga avventura iniziata nel 2016: “Per tutto quello che è successo queste ultime due-tre settimane sono state molto difficili per me – racconta Luis Alberto facendo chiaramente capire come il clima abbia influito sulla sua decisione – spero di divertirmi in queste ultime mie partite qui”.

LUIS ALBERTO ANNUNCIA L’ADDIO ALLA LAZIO: IL POST SOCIAL

Quindi ha concluso: “Qualificazione alla Champions League? Complicata, ma nel calcio non si sa mai. Dobbiamo avere la testa pulita per queste ultime partite e soprattutto per la Coppa Italia”. Luis Alberto ha poi pubblicato un post sui propri canali social attraverso cui ha voluto ringraziare i suoi tifosi.

“Sono grato per le manifestazioni di affetto, il mio rapporto con i tifosi della Lazio è ottimo ed è solo un orgoglio. Ringrazio per tutto quello che hanno fatto in questi miei anni nel club, specialmente ai ragazzi della Curva Nord e della Tribuna Tevere che mi hanno sempre sostenuto. Vi avrò sempre nel cuore. Continuerò a lavorare duramente e a dare il massimo in campo fino all’ultimo minuto dell’ultima partita, come ho sempre fatto”.

LUIS ALBERTO ANNUNCIA L’ADDIO ALLA LAZIO: LA SUA CARRIERA

Bocca cucita invece da parte del tecnico della Lazio, Tudor, nel post-partita di Lazio-Salernitana: “Mi è piaciuta la mentalità che stiamo costruendo. Le parole di Luis Alberto? Non commento, è una cosa tra lui e la società”. Luis Alberto ha un contratto con la Lazio in scadenza al 30 giugno del 2027 che a questo punto non verrà rispettato visto che lo stesso, se tutto andrà come previsto, dirà addio fra poche settimane, al termine del campionato in corso, con ben tre anni di anticipo.

Il giocatore aveva iniziato la sua avventura calcistica fra le fila delle giovanili del Siviglia, dopo di che era approdato nella squadra B del Barcellona, quindi l’avventura al Liverpool, poi a Malaga, poi il Deportivo La Coruna, infine l’acquisto della Lazio nel 2016 a soli 4 milioni di euro. Nel 2020, nel massimo del suo splendore, il giocatore è arrivato a valere ben 55 milioni di euro, ma ora lascerà Formello a costo zero.











