Gasperini nuovo allenatore Napoli?/ Calciomercato: si parla di accordo, ma l’Atalanta… (20 maggio 2024)

GASPERINI NUOVO ALLENATORE NAPOLI? C’È L’ACCORDO

Sarà questa un’estate di grandi manovre anche per le panchine: anche il Napoli ha bisogno di trovare il nuovo allenatore. Perché la difesa dello scudetto si è risolta in maniera pessima e il 2023-2024 andrà agli archivi come la stagione dei tre allenatori. Da Rudi Garcia, scelto per sostituire Luciano Spalletti ma durato pochissimo, al ritorno per nulla convincente (anzi) di Walter Mazzarri dopo dieci anni, passando per la suggestione Francesco Calzona – qualcuno ha detto che fosse per provare ad attirare Marek Hamsik – le cose non hanno funzionato e Aurelio De Laurentiis, che faccia un altro casting o meno, dovrà ora decidere. Nelle ultime ore sembra sia avanzata la candidatura di Gian Piero Gasperini.

Secondo parte della stampa l’allenatore dell’Atalanta avrebbe già un accordo su base triennale con il Napoli, ma accordo non significa affatto contratto perché si può essere in armonia sul progetto ma poi prendere comunque strade diverse. Nello specifico, Gasperini non ha ancora deciso se lascerà l’Atalanta, o comunque non l’ha comunicato: dopo aver vinto a Lecce ha salutato la qualificazione in Champions League dicendo che quello che gli interessa maggiormente è la sfida, questo può essere un indizio verso l’addio ma la decisione ufficiale sarà annunciata solo dopo la finale di Europa League, come ovvio che sia. Dovremo aspettare, così aspetta il Napoli: il suo nuovo allenatore potrebbe davvero essere Gasperini, e c’è chi giura che in caso di separazione con l’Atalanta arriverà immediatamente la firma sul contratto che lo legherà ai partenopei, vedremo se davvero sarà così.

CONTE RIMANE L’ALTERNATIVA

Chiaramente, appunto come già detto, il nuovo allenatore del Napoli potrebbe essere un altro: Antonio Conte rimane sullo sfondo, è sempre stato il nome forte anche per Aurelio De Laurentiis ma il problema che riguarda il salentino è che parecchie squadre sono su di lui. Lasciando perdere l’estero, Conte fa gola al Milan per sostituire Stefano Pioli, e qui l’indizio è che non sia mai stato nominato tra i papabili con la società che starebbe lavorando nell’ombra per chiudere con lui, ma anche alla Juventus qualora dovesse saltare un accordo che con Thiago Motta danno per fatto in tanti, salvo che per adesso non ci sono state dichiarazioni e tutto potrebbe ancora saltare.

A proposito di Conte nuovo allenatore del Napoli ha parlato Ciro Ferrara a DAZN: ci sono indiscrezioni che lo vorrebbero nella sua città e nello staff dell’ex compagno di Juventus e nazionale, Ferrara ha detto che le cose non stanno così perché Conte ha il suo staff, ma anche che augura al Napoli che davvero sia lui il nuovo allenatore perché sarebbe il profilo giusto. Anche questo un possibile indizio? Sono tanti e soprattutto ognuno porta a strade diverse, quello che bisogna fare è aspettare e nello specifico vedremo già la sera di mercoledì, dopo che l’Atalanta avrà giocato la finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen.











