CALCIOMERCATO NAPOLI: ORE DI ATTESA PER OSIMHEN-LUKAKU

Antonio Conte continua ad aspettare Romelu Lukaku: l’allenatore del Napoli non ha cambiato idea per l’attacco, anche se la cessione di Victor Osimhen al Paris Saint Germain sembra essersi bloccata. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato Napoli raccolte da Sky Sport, non ci sono dubbi per l’allenatore azzurro riguardo il fatto che l’ex Roma e Inter sarà l’erede del centravanti nigeriano, infatti lo sta aspettando, anche se mancano due settimane all’inizio della nuova stagione. Se è vero che Conte avrebbe trattenuto volentieri Osimhen al Napoli, d’altro canto ritiene che Lukaku sia il sostituto ideale, vista l’intenzione del bomber di cambiare aria.

Di questo intreccio ha parlato anche il giornalista Carlo Alvino su Radio Kiss Kiss Napoli, spiegando che non ci sarebbe ansia per la questione nel club partenopeo, bensì all’esterno, ma comunque c’è ancora tempo per sbloccare la situazione, visto che il match con l’Hellas Verona non è ancora alle porte, senza dimenticare che Lukaku conosce già Conte.

CALCIOMERCATO NAPOLI: NUOVA OFFERTA PER GILMOUR

Certamente il Napoli avrebbe preferito aver già chiuso la cessione di Osimhen, ma ha capito che non si può chiudere l’operazione a 130 milioni, però anche Francesco Marolda non ha dubbi sulla partenza, il punto è che tutte le parti coinvolte dovranno fare un passo indietro. Nel frattempo, Lukaku continua ad allenarsi da solo, non è escluso che stia seguendo un programma fornito dallo stesso allenatore azzurro. Per quanto riguarda le altre mosse del calciomercato Napoli, la dirigenza sarebbe pronta a fare un’altra offerta al Brighton per prendere il centrocampista Billy Gilmour, che ha già lanciato segnali positivi.

Dunque, sono previsti altri contatti la settimana prossima tra il club partenopeo e quello britannico. Il calciatore scozzese è una richiesta di Antonio Conte, ma il suo eventuale arrivo non chiuderebbe le porte del Napoli a Marco Brescianini del Frosinone. A tal proposito, il giornalista Carlo Alvino ha spiegato che non arriverà prima di 48 ore, perché sono necessari i giusti tempi.