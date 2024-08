CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: OSIMHEN, LA PAZIENZA HA UN LIMITE…

Il calciomercato del Napoli cerca una svolta: il deludente esordio stagionale contro il Verona e il doppio intervento di Antonio Conte in conferenza stampa, sia prima che dopo la partita, hanno spinto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Manna a soddisfare una delle principali richieste dell’allenatore: portare Romelu Lukaku a Castelvolturno, convincendo il club a prendere decisioni importanti, anche senza aver concluso la cessione di Victor Osimhen.

Secondo Fabrizio Romano, il Napoli ha presentato un’offerta ufficiale al Chelsea per l’acquisto definitivo di Lukaku, tornato a Londra dopo un prestito alla Roma. Il belga è la priorità assoluta del club, e mentre il Chelsea punta a ottenere i 43 milioni di euro della clausola rescissoria, potrebbe essere aperto a negoziare su altre basi. L’allenatore del Chelsea, Enzo Maresca, ha indirettamente confermato la situazione nella conferenza stampa dopo la sconfitta per 2-0 contro il Manchester City “Vorrei poter contare su tutti i 30 giocatori, ma non c’è spazio per tutti, quindi qualcuno dovrà necessariamente partire“.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: BALLOTTAGGIO GILMOUR-MCTOMINAY A CENTROCAMPO

Il calciomercato Napoli sta cercando anche di risolvere la questione del centrocampo da rinforzare. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo degli azzurri Manna è concentrato sull’acquisto di due centrocampisti chiave: Gilmour del Brighton e McTominay del Manchester United sono stati individuati come obiettivi per migliorare immediatamente la squadra e dare una risposta anche dopo la pesante sconfitta col Verona di domenica scorsa.

Tuttavia, entrambe le trattative sono complicate: il Brighton chiede 20 milioni per Gilmour, mentre lo United, nonostante il contratto di McTominay scada nel 2025, chiede una cifra ancora più alta, 30 milioni. Sullo sfondo rimane l’opzione Javi Guerra, ma il Valencia non sembra disposto a cederlo. Senza i fondi derivanti dalla possibile cessione di Osimhen, il Napoli rischia di rimanere in panne e al contrario della situazione Lukaku, sarà difficile sbloccare un acquisto sulla mediana senza operare prima una cessione importante.

