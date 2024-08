DIRETTA VERONA NAPOLI: TESTA A TESTA

Il testa a testa verso la diretta Verona Napoli alla prima di campionato evoca bei ricordi ai tifosi partenopei. Infatti la storica stagione dello Scudetto 2022/2023 iniziò proprio con questa sfida al Bengodi terminata 5-2 per gli azzurri con i gol di Kvaratskhelia (il primo in Italia), Osimhen, Zielinski, Lobotka e Politano, intervallati dal momentaneo 1-0 scaligero con Lasagna e il 2-2 di Henry.

In generale la sfida è quasi sempre stata una certezza per il Napoli a livello di punti dato che su 90 precedenti ci sono state 46 vittorie campane e 26 pareggi con le restanti 18 sfide vinte dal Verona. L’ultima di queste è datata 24 gennaio 2021 con il punteggio finale di 3-1: vantaggio al primo minuto di Lozano, pareggio di Dimarco, rimonta di Barak e tris di Zaccagni. L’ultimo segno X, invece, è lo 0-0 dell’aprile 2023 nella sfida tra Spalletti e Zaffaroni. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA VERONA NAPOLI STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La Serie A continuerà ad essere un’esclusiva di Dazn per i prossimi cinque anni, come è stato negli anni passati. Di conseguenza, per assistere alla diretta di Verona Napoli sarà indispensabile sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma di streaming. In alternativa, si potranno seguire in tempo reale i momenti più importanti della partita su questa pagina.

CONTE TORNA IN SERIE A!

Benvenuti a tutti gli amanti del grande calcio riuniti qui per la diretta di Verona Napoli, primo banco di prova della Serie A targata Conte, in onda oggi 18 agosto alle ore 18,30. Il Verona perde molti effettivi ma l’obiettivo rimane la salvezza. Contro invece una squadra che sulla carta potrebbe puntare a qualcosa di molto importante in ottica campionato come il Napoli di Conte.

I partenopei hanno dalla loro più tecnica e, con l’arrivo del nuovo tecnico, anche più grinta. L’obiettivo annunciata è l’Europa ma molti addetti ai lavori vedono il Napoli come una delle pretendenti allo scudetto di questa stagione. Sarà solo l’effetto Conte oppure c’è del vero? Scopriamolo insieme in questa lunga stagione calcistica.

VERONA NAPOLI: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo l’attenzione di Verona Napoli alle probabili formazioni del match: per i veneti non può assolutamente mancare Suslov che si candida ad un ruolo di protagonista assoluto in questa stagione, mentre invece Lazovic sarà chiamato a fare da chioccia ai nuovi arrivi e ai più giovani. Attenzione poi a Livramento, prima punta che abbina tecnica e forza fisica.

Per Conte invece 3-4-2-1 e sarà interessante il ballottaggio di Politano e Ngonge, senza contare poi che dietro ci sarà una colonna come Buongiorno. Attenzione poi in difesa perché Meret non è sicuro del posto, potrebbe entrare al suo posto Caprile.

VERONA NAPOLI, LE QUOTE

In ultima battuta vediamo le quote di Verona Napoli sul sito della Snai: il segno 1 è sfavorito con una quota di 4,5 in caso di vittoria, mentre invece i partenopei godono di un 1,8 sul loro segno: il 2. La X che decreterebbe il pareggio invece porterebbe una moltiplicazione di 4 sull’importo scommesso.