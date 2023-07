CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Maxime Lopez piace a Garcia. Kim mercoledi in Germania (4 luglio 2023)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, LOPEZ ALTERNATIVA A LOBOTKA?

Il calciomercato del Napoli sembra pronto a mettere a segno il primo colpo che potrebbe essere Maxime Lopez. Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, le parole del centrocampista del Sassuolo lasciano poco spazio all’immaginazione. Lopez sarebbe entusiasta di un’ipotetica squadra del Sud e non può che riferirsi al Napoli. Il nome del giovane regista francese è caldo per rinforzare il centrocampo partenopeo, soprattutto in vista di una possibile partenza di Diego Demme verso l’Hertha Berlino.

Lopez rappresenterebbe l’alternativa di calciomercato ideale a Stanislav Lobotka in una stagione densa di impegni per il Napoli, con campionato, Champions League, Supercoppa e Coppa Italia. Con la possibilità di superare la soglia delle 50 partite, sarà necessario avere una rosa profonda e di qualità. Lopez conosce bene gli allenamenti di Rudi Garcia, avendo lavorato con lui durante il loro periodo comune all’Olympique Marsiglia. L’unico ostacolo potrebbe essere il costo del trasferimento, che si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Il Sassuolo ha legittime aspirazioni per il giocatore, considerandolo uno dei suoi calciatori più forti, come ha dichiarato il direttore sportivo Carnevali. Ma il richiamo di Garcia e del Napoli potrebbe essere determinante.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, L’ADDIO DI KIM

Nel frattempo, il trasferimento di Kim Min-jae dal Napoli al Bayern Monaco sembra essere imminente. Dopo aver completato il servizio militare obbligatorio in Corea del Sud, il difensore sudcoreano sosterrà le visite mediche con i bavaresi mercoledì. Successivamente, il Bayern Monaco verserà al Napoli la clausola rescissoria per concludere l’affare. Kim firmerà quindi un contratto quinquennale con il club tedesco, ricevendo un ingaggio più che raddoppiato rispetto alla scorsa stagione.

Il Napoli incasserà una cifra compresa tra i 45 e i 60 milioni di euro per il trasferimento di Kim Min-jae. Nel contratto del difensore è presente una clausola per il trasferimento all’estero, il cui ammontare dipende dal club interessato e dai suoi parametri finanziari. Questa clausola di calciomercato può essere attivata solo nei primi 15 giorni di luglio, e si stima che il Bayern Monaco verserà circa 50 milioni di euro al Napoli. Il difensore sudcoreano proseguirà così la sua carriera in Bundesliga, facendo coppia in difesa con un altro ex protagonista del campionato italiano, l’ex juventino Matthijs de Ligt. Per il Napoli parte la caccia al sostituto.

