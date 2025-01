CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: NELSSON PER LA DIFESA

Come noto, in questi ultimi giorni di sessione invernale il calciomercato Napoli è impegnato soprattutto su due fronti, uno dei quali riguarda la ricerca di un difensore centrale: c’è stata un’offerta da 30 milioni di euro per Pietro Comuzzo che è il grande favorito della società, ma logicamente Giovanni Manna si sta muovendo anche su altri profili anche perché la Fiorentina non ha intenzione di cedere a cuor leggero il suo giovane. Dunque, secondo l’edizione del Corriere del Mezzogiorno, sarebbe spuntato un altro nome: quello di Victor Nelsson, danese di 26 anni che gioca nel campionato turco con il Galatasaray, trasferitosi a Istanbul nel 2021 dopo le esperienze con Nordsjaelland e Copenaghen.

Calciomercato Napoli News/ Comuzzo, offerta da 30 milioni e colloquio con gli agenti (29 gennaio 2025)

Parliamo di un giocatore che con la sua nazionale ha giocato parecchio nell’ultimo girone di Nations League, ma che nel Galatasaray è uscito presto dalla formazione titolare: appena 11 presenze in 21 giornate e, attenzione, quattro delle ultime cinque da appena un minuto giusto per perdere tempo (i turchi in ciascuno di questi casi avevano un gol di vantaggio) e l’altra da un quarto d’ora, da titolare Nelsson non gioca da fine settembre e in Europa League ha iniziato con l’Az Alkmaar il 28 novembre venendo però sostituito dopo un tempo. Dunque un profilo che il Napoli dovrà valutare con attenzione…

Calciomercato Napoli News/ Nelsson in difesa, Adeyemi si complica tutto su Lang (29 gennaio 2025)

ULTIMA OFFERTA PER GARNACHO

L’altro fronte sul quale il calciomercato Napoli sta lavorando alacremente è ovviamente l’esterno offensivo, quello che nei piani di Antonio Conte deve prendere il posto di Khvicha Kvaratskhelia: anche in questo caso sappiamo bene che la società partenopea ha un obiettivo concreto che è Alejandro Garnacho, ma il Manchester United ha già rifiutato un’offerta da 55 milioni di euro. Tuttavia, la situazione sembrerebbe favorevole: i Red Devils devono vendere nell’immediato per fare cassa, hanno acquistato Patrick Dorgu dal Lecce e e soprattutto il Napoli avrebbe già trovato l’accordo con l’entourage del calciatore.

Calciomercato Napoli News/ Raspadori in uscita, salgono quotazioni di Galeno e Asensio... (28 gennaio 2025)

Ecco allora che, come riportano le ultime notizie di calciomercato, Giovanni Manna starebbe per presentare l’offerta definitiva ai Red Devils: 57 milioni di euro, sempre comprensivi di bonus. Cifra importante, che però sarebbe spesa per un calciatore giovane che andrebbe a occupare un slot abbastanza importante nella rosa di Antonio Conte, inoltre dopo la cessione di Kvaratskhelia le disponibilità economiche ci sono tutte. Come già sappiamo il Napoli sta tenendo una finestra aperta anche su Karim Adeyemi, ma il calciatore avrebbe già manifestato la volontà di rimanere al Borussia Dortmund: saranno giorni decisivi…