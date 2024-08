CALCIOMERCATO NAPOLI: NERES NON CONVOCATO

Il calciomercato Napoli punta fortissimo su David Neres. Se qualche giorno fa aleggiava un po’ di mistero sulla trattativa, questa volta tutti sono usciti allo scoperto, a parte de Roger Schmidt vale a dire l’allenatore del Benfica, squadra che detiene il contratto di Neres.

“Vuole andare via, ci sono contatti concreti col nuovo club”, poche parole ma importanti da parte del tecnico dei portoghesi che racconta di una trattativa di mercato già a buon punto: 25 milioni complessivi nelle casse del Benfica.

Inoltre, il giocatore non è stato convocato per l’esordio in campionato, non risultando nemmeno nella lista e dunque direttamente in tribuna. E se Manna ieri ha voluto tergiversare sull’argomento, adesso la situazione è più chiara.

Al giocatore un contratto di cinque anni a 2 milioni a stagione, un investimento importante sia economico sia di fiducia. L’ex Ajax è un giocatore che fa della velocità e del dribbling le sue miglior qualità, doti importanti per l’attacco di Conte.

Neres può giocare sia a destra che a sinistra, ma considerando un certo Kvicha Kvaratshelia sul lato mancino sembrerebbe quantomeno azzardato pensare che il brasiliano possa prendere il posto al georgiano con la settantasette sulla schiena.

Più probabile un posto da titolare a destra al posto di Politano, quello che non è riuscito a Lindstrom per intenderci. In ogni caso prima bisognerà chiudere l’accordo e dopodiché Antonio Conte potrà sbizzarrirsi con le idee.

CALCIOMERCATO NAPOLI: LUKAKU GIURA FEDELTÀ

Il calciomercato Napoli continua però sul tema caldo Osimhen-Lukaku. Il nigeriano non sembra trovare il modo di andarsene e di conseguenza sta bloccando il mercato dei partenopei. Per quanto concerne Romelu, ci sono novità abbastanza confortanti.

L’Aston Villa sta pressando parecchio per Lukaku, sperando di poter beffare il Napoli nella corsa al giocatore dato che i partenopei sono obbligati ad attendere. Lukaku però non ha dubbi e il richiamo di Conte e della Serie A è troppo forte.