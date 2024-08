CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, MERET NON CONVINCE CONTE: TENTATIVO DI SCAMBIO TRA MUSSO E FOLORUNSHO

Il calciomercato Napoli è ancora in fase di stallo per via della difficoltà nella cessione di Victor Osimhen ma Aurelio De Laurentiis è alla ricerca di occasioni giuste per dare ad Antonio Conte le giuste garanzie tecniche in vista della prossima stagione. Una delle indicazione dell’ex tecnico di Juventus e Inter sembra quella sul portiere dove sia Elia Caprile che Alex Meret non hanno convinto pienamente Antonio Conte che gradirebbe l’arrivo di un nuovo portiere che possa dare più sicurezza al reparto difensivo.

Pensando anche alle uscite, il Napoli ha deciso di cedere Michael Folorunsho e l’Atalanta è uno dei club più interessati che potrebbe addirittura decidere per un scambio che abbatta i costi della trattativa. L’idea è quella di scambiare Michael Folorunsho con Juan Musso anche se per adesso non c’è ancora nulla di concreto anche perché l’Atalanta dovrà risolvere la situazione legata a Teun Koopmeiners prima di intervenire ulteriormente sul calciomercato.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, DAVID NERES VICINISSIMO ALLA CHIUSURA

Si parla di accordo e chiusura vicina, invece, per David Neres del Benfica che è uno degli obiettivi di Antonio Conte e Manna sta lavorando per portarlo al Napoli il prima possibile. L’accordo con la procura di David Neres è già stato ottenuto dal calciomercato Napoli che è al lavoro con il Benfica per limare i dettagli di un’operazione da circa 30 milioni di euro. La base sarà di 25 milioni di euro a cui andranno aggiunti i bonus per strappare l’esterno brasiliano al Benfica che non lo considera incedibile ma lo vede come uno dei calciatori chiave.

Secondo il Corriere dello Sport, Neres potrebbe addirittura fare le visite mediche nei prossimi giorni ed essere già convocabile per il debutto in Serie A in trasferta contro l’Hellas Verona.