CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, TENTATIVO PER CHIUDERE LA TRATTATIVA PER ROMELU LUKAKU

Il calciomercato Napoli fa sul serio per provare ad accontentare Antonio Conte e aumenta la velocità dei suoi acquisti provando a chiudere Romelu Lukaku nei prossimi giorni. L’attaccante belga è il preferito di Antonio Conte che lo ha richiesto fin dal principio consapevole delle difficoltà di Aurelio De Laurentiis con Victor Osimhen che hanno fatto fare la maggior parte della preparazione senza una vera punta titolare. Lukaku ha aspettato e aspetta tutt’ora il Napoli nonostante un tentativo dell’Aston Villa che aveva convinto il Chelsea ma non il calciatore che vede solo azzurro.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Manna insiste per Neres, Folorunsho si "cancella" (9 agosto 2024)

Il Chelsea chiede 30 milioni di euro per Romelu Lukaku mentre il Napoli si è spinto fino a 25 milioni e potrebbe fare l’ultimo sforzo con i bonus per chiudere la trattativa già nei prossimi giorni così da regalare un nuovo attaccante ad Antonio Conte che aspetta ma con meno pazienza rispetto ad inizio mercato.

Calciomercato Napoli/ Sondaggio per Boselli del River Plate. Rifiutata un'offerta per Simeone (8 agosto 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, VICTOR OSIMHEN NON FERMA ROMELU LUKAKU

Il vincolo più grosso del calciomercato Napoli rimane la situazione di Victor Osimhen che più passano i giorni e più preoccupa la società partenopea che potrebbe ritrovarsi con un calciatore da 100 potenziali milioni e oltre 10 milioni stagionali di ingaggio che andrebbero a creare più di qualche difficoltà. L’idea delle ultime ore, però, è quella di correre questo rischio e provare l’affondo per Romelu Lukaku nonostante la presenza in rosa di un Victor Osimhen che fatica a trovare acquirenti per via del suo prezzo molto alto.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Neres si avvicina, Cajuste in Inghilterra, arriva Brescianini (8 agosto 2024)

Il tempo risponderà alle tante domande dei tifosi del Napoli che potrebbero vedere un De Laurentiis accontentarsi di una cifra inferiore ai 100 milioni di euro verso fine mercato per non avere ancora in rosa un calciatore scontento come l’attaccante nigeriano che ha più volte dichiarato di voler lasciare l’Italia.