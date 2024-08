CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: NERES A UN PASSO!

Il calciomercato Napoli intensifica i suoi sforzi per acquisire David Neres. Il club partenopeo ha avviato un pressing per assicurarsi l’esterno offensivo del Benfica e oggi potrebbe arrivare una svolta per il trasferimento del brasiliano classe 1997 sotto la guida di Antonio Conte. L’ex Ajax è il profilo scelto dal direttore sportivo Manna per completare il reparto dei trequartisti: è previsto un incontro tra la dirigenza del Napoli e l’agente di David Neres, in arrivo in Italia per discutere con il club azzurro.

Il calciatore ha già manifestato il suo desiderio di trasferirsi, e il Napoli sta cercando di raggiungere un accordo con il suo entourage prima di fare un’offerta ufficiale al Benfica che chiede 25 milioni di euro per il cartellino di Neres, il cui contratto con il club portoghese è valido fino al 30 giugno 2027. Il rinnovo di Ángel Di Maria con il Benfica, ufficializzato ieri sera, potrebbe facilitare il trasferimento di David Neres, che ha collezionato nella stagione 2023-2024 35 presenze con il Benfica, di cui 24 in campionato, 6 in Europa League, 2 in Coppa di Portogallo e 3 in Champions League, segnando 5 gol, tutti in campionato.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: SI COMPLICA GILMOUR

Il calciomercato del Napoli accelera anche sulle trattative in uscita. Antonio Conte ha espresso delle riserve durante il doppio ritiro estivo, puntando il dito su alcuni giocatori tra cui Jens Cajuste. Il centrocampista svedese è ormai in procinto di lasciare il Napoli, con il Brentford pronto ad accoglierlo. L’affare è vicino alla conclusione: il trasferimento sarà un prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Siamo ormai alle battute finali e ci si attende la conferma ufficiale a breve.

Conte ha richiesto sostituti immediati, con Billy Gilmour in cima alla lista. Attualmente, c’è una differenza di qualche milione tra la domanda e l’offerta: il Napoli ha avanzato una proposta di 10 milioni, ma il Chelsea sta alzando la posta. Si prevede una conclusione rapida della trattativa. Parallelamente, è già stato preparato un accordo per il giovane Brescianini, in attesa solo del via libera finale. Il trasferimento prevede un pagamento di 12 milioni di euro al Frosinone. L’intento del Napoli è di acquisire entrambi i giocatori, ma è necessario liberare due posti nella lista Serie A.

