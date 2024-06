CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Osimhen, cessione complicata. C’è l’ok di Spinazzola (25 giugno 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, OSIMHEN È UN PROBLEMA!

Il calciomercato del Napoli può decollare senza la cessione di Victor Osimhen? E’ una domanda che i tifosi partenopei si stanno facendo ormai da diversi giorni, visto che l’attaccante azzurro, capocannoniere della stagione dello Scudetto, ha chiuso le porte a una possibile cessione in Arabia e sta ora valutando anche la permanenza a Napoli, pronto anche a presentarsi a Dimaro per l’inizio del ritiro precampionato. Un’eventualità fuori dai piani del Napoli che contava di incassare tra gli 80 e i 100 milioni per il bomber nigeriano per poi scatenarsi nelle trattative.

Calciomercato Napoli News/ Contatti continui con Kvara e Di Lorenzo, retroscena su Lobotka (24 giugno 2024)

Le trattative con i club interessati a Osimhen, tra cui Paris Saint-Germain e Manchester United, stanno trovando vari ostacoli nella loro realizzazione. Si tratta di club che non possono spingere troppo in là l’acceleratore, spesso sotto la morsa del fair play finanziario e se Osimhen non accetterà le proposte di calciomercato arabe, il Napoli dovrà rinunciare a quel grande incasso che avrebbe finanziato il mercato, ritrovandosi costretto a virare su giovani di prospettiva piuttosto che sugli elementi indicati da Antonio Conte.

Calciomercato Napoli news/ Nel mirino di Conte il fenomeno Vitor Roque del Barcellona (23 giugno 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, SPINAZZOLA CONVINTO DA CONTE

In questa sessione di mercato, il Napoli sta valutando inoltre con interesse alcuni giocatori a parametro zero. Oltre a Mario Hermoso, con cui i contatti proseguono da tempo, l’ultimo svincolato nel mirino degli azzurri è Leonardo Spinazzola, il cui contratto con la Roma scadrà una volta scoccata la fine del mese e al quale i partenopei vorrebbero proporre un contratto basato sulle prestazioni, per aggirare i problemi fisici che spesso hanno frenato “Spina” nella sua esperienza a Roma.

Secondo Sky Sport, il Napoli sta accelerando nella trattativa di calciomercato e già oggi potrebbe esserci un incontro tra la dirigenza partenopea e gli agenti di Spinazzola. Sebbene non si tratti ancora di un rendez-vous decisivo, le parti cominceranno a discutere i primi aspetti contrattuali. Essendo Spinazzola libero dal 30 giugno, il Napoli non dovrà trattare con la Roma e il giocatore sarebbe convinto del trasferimento anche per la stima che Antonio Conte non ha mai nascosto nei suoi confronti: accordo da perfezionare ma che potrebbe essere trovato in fretta.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Caos col Chelsea per Lukaku. Spinazzola, contratto a gettone (22 giugno 2024)

© RIPRODUZIONE RISERVATA