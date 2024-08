CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: GIRO PORTIERI

Il calciomercato Napoli potrebbe far registrare importanti cambiamenti sul fronte della rosa a disposizione di Antonio Conte per quanto riguarda i portieri. Nel ritiro di Castel di Sangro il tecnico anche esaminando la posizione di alcuni giocatori, tra cui Alex Meret. Nonostante alcune prestazioni altalenanti e un errore evidente contro il Girona, il portiere è oggetto di riflessioni da parte del tecnico e della società riguardo al suo ruolo come primo portiere e si stanno considerando potenziali sostituti.

Uno dei nomi che spicca è quello di Kepa, portiere del Chelsea, che era già stato vicino al Napoli nell’estate del 2022, quando avrebbe dovuto rimpiazzare proprio Meret, in procinto di trasferirsi allo Spezia. L’accordo non si concretizzò, ma ora potrebbe riaprirsi la trattativa. Un’altra opzione è Szczesny, in uscita dalla Juventus, anche se il suo alto ingaggio rappresenta un ostacolo. Infine, c’è Musso, che nell’ultima stagione ha perso il posto da titolare all’Atalanta a favore di Carnesecchi.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: LUKAKU NON ASPETTA PIÙ

Il calciomercato Napoli vede inoltre continuare la telenovela legata al centravanti. Da un lato c’è Romelu Lukaku, che ha già raggiunto un accordo per trasferirsi sotto la guida di Antonio Conte, anche se resta una distanza significativa tra Napoli e Chelsea sul costo del trasferimento. Dall’altro, c’è Victor Osimhen, che ha rifiutato ogni offerta dalla Premier League e punta solo al PSG. Questo doppio stallo sta mettendo alla prova la pazienza di Conte, ma anche di Aurelio De Laurentiis, che desidera avere la squadra quasi al completo entro il 18 agosto, data di inizio del campionato.

Per questo motivo, secondo Sport Mediaset, il Napoli sta preparando un ultimo assalto per chiudere l’affare di calciomercato per Lukaku entro l’inizio della prossima settimana, con l’obiettivo di schierarlo nella partita di esordio contro il Verona. L’ultima offerta di calciomercato del Napoli si era fermata a 25 milioni di euro più bonus, per un totale di 30 milioni, ma il Chelsea ne chiedeva 40 per evitare una pesante minusvalenza. Con Osimhen deciso a non considerare alcuna proposta dai club inglesi, De Laurentiis e Manna stanno valutando un’ulteriore strategia: un prestito oneroso di 5 milioni di euro, con un obbligo di riscatto fissato a 30 milioni per l’estate prossima.