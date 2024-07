Calciomercato Napoli News/ Osimhen verso il Psg, sfida al Marsiglia per Greenwood (13 luglio 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: OSIMHEN VERSO LA CESSIONE

Aria di addio per Victor Osimhen: a dispetto dei rumors di calciomercato delle scorse ore, l’attaccante lascerà il Napoli. Ne ha parlato l’esperto Luca Marchetti a Sky Sport, ricostruendo la girandola di trasferimenti che si può innescare. Infatti, il destino di Osimhen è legato al futuro di Morata: questi lasciando l’Atletico Madrid libererebbe il posto per Kolo Muani e, quindi, il Paris St Germain potrebbe lanciarsi sul centravanti del Napoli, che invece punterebbe sul Lukaku.

D’altra parte, Marchetti fa notare che il club francese intende acquistare il cartellino di Osimhen a prescindere dalle altre tessere del puzzle, peraltro è un giocatore che ha già cercato in passato, arrivando a offrire tanti soldi, quelli che spera di ottenere ora il Napoli, che lo farà partire di fronte alla giusta offerta di calciomercato. Ma per Osimhen suonano anche le sirene di calciomercato inglesi, perché piace all’Arsenal, oltre a destare gli interessi dei club arabi. Una cosa sembra certa: mister Antonio Conte deve pensare già al sostituto, che può essere appunto Lukaku.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: IL REBUS GREENWOOD

Un altro obiettivo di calciomercato del Napoli è Greenwood, che ha incontrato la dirigenza del Manchester United per discutere del suo futuro. Stando a quanto riportato dal Daily Mail, il Marsiglia però si sarebbe portato avanti rispetto alla concorrenza, rappresentata anche da Lazio, Atletico Madrid e Valencia. Secondo il dirigente sportivo Carlo Jacomuzzi, intervenuto a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, il Napoli deve prima risolvere la questione Osimhen, poi potrà valutare un eventuale affondo per Greenwood.

Greenwood si è preso qualche giorno di tempo per prendere una decisione sul suo futuro, anche per via delle dichiarazioni del sindaco di Marsiglia, che lo ha attaccato per una vicenda di maltrattamenti alla moglie, quindi potrebbe anche decidere clamorosamente di cambiare rotta. Di sicuro non arriva Nicolò Cambiaghi, che era stato accostato al Napoli nelle settimane scorse, ma l’Atalanta ha ufficializzato la cessione dell’attaccante classe 2000, reduce da due stagioni in prestito all’Empoli, a titolo definitivo al Bologna.

