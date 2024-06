CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Ostigard contropartita per Buongiorno. Kvara, rinnovo complicato (29 giugno 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, PRIMA MOSSA IN DIESA?

Il calciomercato del Napoli vede avanzare a grandi passi una trattativa legata a un importante obiettivo per la difesa. Antonio Conte ha infatti espressamente richiesto Alessandro Buongiorno per rafforzare il pacchetto dei centrali a sua disposizione in quella che sarà la nuova retroguardia dei partenopei. Durante la conferenza stampa con la Nazionale alla vigilia degli ottavi di finale tra Italia e Svizzera, Buongiorno non ha voluto parlare del suo futuro, ma il pressing del Napoli continua in maniera decisa su quello che è sicuramente l’obiettivo di calciomercato numero uno per la retroguardia.

Il club partenopeo ha già un accordo con il difensore, che ha ribadito a Conte la sua volontà di trasferirsi in una grande squadra. Tuttavia, sarà necessario convincere il Torino, noto per essere una bottega molto cara. Il Napoli è pronto a sparare alto e a offrire 34 milioni di euro più il cartellino di Leo Østigård per il difensore granata. Sebbene Cairo cerchi di ottenere di più, al momento questa del Napoli è l’offerta più alta pervenuta al Torino e alla fine potrebbe cedere, memore di trattative di calciomercato del passato in cui le altissime richieste per Belotti e Ricci non sono state esaudite.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, DE LAURENTIIS FREDDO SU KVARA

Il calciomercato del Napoli ruota poi inevitabilmente attorno a un nodo emerso negli ultimi giorni prepotentemente, il possibile addio di Khvicha Kvaratskhelia che ha affermato di voler lasciare Napoli dopo Euro 2024, in cui è ancora impegnato con la maglia della Georgia in attesa di giocare gli ottavi di finale contro la Spagna. Kvaratskhelia è stato raggiunto in Germania proprio dal presidente Aurelio De Laurentiis, che ha cercato un intesa ma al momento le due parti sembrano fredde su un’intesa per un eventuale rinnovo.

Questo perché per Kvaratskhelia pesa l’offerta di un quinquennale da parte del Paris Saint Germain a 11 milioni di euro netti a stagione. Questo vorrebbe dire che neanche triplicare lo stipendio al georgiano permetterebbe di pareggiare l’offerta dei francesi. Di questo Aurelio De Laurentiis è ben consapevole e formalmente il presidente azzurro ha affermato di voler andare avanti fino alla fine del contratto attuale, nel 2027, alle cifre che attualmente Kvara percepisce. Per capire se le parti potranno incontrarsi a metà strada sarà necessario attendere la fine dell’Europeo.

