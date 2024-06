Calciomercato Napoli News/ De Laurentiis vola in Germania per il rinnovo di Kvaratskhelia (oggi 27 giugno)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: SI LAVORA PER KVARATSKHELIA

La conferenza stampa di Antonio Conte, che si è presentato alla stampa e ai suoi nuovi tifosi, ha rivelato alcune delle strategie del calciomercato Napoli: su tutte, quelle che riguardano il blindare Khvicha Kvaratskhelia. Lo ha prima detto il presidente Aurelio De Laurentiis, che ha anche colto l’occasione per lanciare qualche frecciata a una presunta interferenza del Psg (citando, senza citarlo, il presidente Nasser Al-Khelaifi); lo ha confermato lo stesso Conte pochi minuti dopo, ribadendo che il georgiano non si muoverà dal Napoli. Queste le intenzioni, ma adesso bisogna mettersi al lavoro perché sia così.

Dalla Germania Kvaratskhelia ha già fatto sapere di amare la città e la piazza ma di voler tenere aperta la porta a un’eventuale cessione per esplorare altre esperienze, in più rimane sempre il nodo dell’ingaggio che dovrà essere adeguato alle prestazioni sul campo. Per questo motivo De Laurentiis, affiancato da Giovanni Manni, Andrea Chiarelli e l’avvocato Mattia Grassani, volano in Germania come scrive anche Repubblica: ci sarà un incontro con gli agenti di Kvaratskhelia per provare a mettere nero su bianco. O, perlomeno, arrivare ad un accordo in attesa delle firme, visto che nel frattempo la Georgia si è qualificata agli ottavi degli Europei.

LE CIFRE SUL PIATTO PER KVARATSKHELIA

Già, perché il calciomercato Napoli potrebbe trovarsi ad affrontare un inghippo non da poco: la Georgia contro ogni previsione è volata agli ottavi degli Europei (affronterà la Spagna) e Kvaratskhelia è anche il giocatore che ha aperto le marcature nella fondamentale vittoria contro il Portogallo. Inevitabile allora che le richieste contrattuali possano salire, ma anche che qualche club che stava valutando se affondare o meno il colpo possa aver sciolto qualche riserva, e bussare presto alla porta del Napoli. Da parte sua, De Laurentiis al momento mette sul piatto un ingaggio da 4,5 milioni di euro con prolungamento di una stagione, facendolo dunque arrivare al 2028.

Kvaratskhelia, o comunque il suo entourage, ha avanzato una richiesta di 7 milioni: le parti non sono vicinissime, oggi i media dicono che si potrebbe chiudere a 5 milioni ma questo è ancora de vedere. In questi casi, come spesso accade, potrebbe essere determinante la volontà del calciatore che sarà legata anche a un eventuale colloquio con Conte: il nuovo allenatore del Napoli ha già detto che i calciatori scontenti resteranno comunque con lui qualora la sua decisione sia di tenerli, ma poi nei fatti la questione non sarà così semplice.











