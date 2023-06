CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Parte la rivoluzione di Garcia! Riscattato Simeone (16 giugno 2023)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, I PRIMI NOMI PER GARCIA!

Il calciomercato del Napoli è in fermento con la partenza di una nuova rivoluzione grazie all’arrivo del tecnico francese Rudi Garcia come nuovo allenatore della squadra partenopea. L’obiettivo è costruire una squadra competitiva e ambiziosa per la prossima stagione, e già si stanno valutando diverse opzioni sul mercato. Uno dei nomi che circola in queste prime fasi di calciomercato del napoli è quello di Giorgio Scalvini dell’Atalanta. Il giovane difensore centrale ha attirato l’attenzione del Napoli grazie alle sue prestazioni di alto livello nella scorsa stagione.

Inoltre, il Napoli sta anche puntando su giovani talenti per il proprio futuro. Due nomi che sono emersi nelle trattative sono quelli di Yeremi Pino, attaccante del Villarreal, e Samardzic dell’Udinese. Lo spagnolo fa anche parte del giro della Nazionale spagnola ed è fresco della sfida disputata in Nations League contro gli Azzurri, in cui è partito titolare. Samardzic è stato una delle rivelazioni del centrocampo dei friulani e farebbe al caso di Garcia a caccia di elementi capaci di regalare grande solidità alla linea mediana.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, SIMEONE RISCATTATO DAL VERONA

Nel frattempo, il Napoli ha ufficialmente riscattato Giovanni Simeone dal Verona per una cifra di 12 milioni di euro. Il centravanti argentino si è distinto nella scorsa stagione con ottime prestazioni, dimostrando di avere le capacità necessarie per contribuire al successo finale della squadra con gol decisivi per lo Scudetto, come quello realizzato alla Roma. Il riscatto di Simeone è un segnale della volontà del Napoli di investire su giocatori di qualità ma l’argentino potrebbe rivelarsi anche una pedina di scambio importante per altre trattative.

La rivoluzione in corso al Napoli con l’arrivo di Rudi Garcia punta al mantenimento di una mentalità vincente e una nuova visione di gioco alla squadra. Nel frattempo l’allenatore ha già rivolto al suo nuovo club e ai suoi nuovi tifosi il primo messaggio ufficiale dai suoi profili social. “Che piacere sposare il progetto Napoli. Che piacere tornare in Italia. Sono motivato e ambizioso ora come non mai per continuare a portare in alto i colori dei Campioni d’Italia.” Il dopo-Spalletti sotto il Vesuvio è ufficialmente iniziato.











