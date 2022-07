CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Partenza Zielinski? Raspadori e Barak le alternative

Calciomercato Napoli che entra nel vivo oggi con l’ufficialità, dopo le visite, di Kim Min Jae. Il difensore si unirà alla batteria di difensori presenti in rosa come Ostigard, Rrahmani e Juan Jesus. Per il sudcoreano eredità pesante vista la partenza di Kalidou Koulibaly, punto di riferimento da anni del Napoli. Oltre Koulibaly, un’altra cessione importante è stata quella di Lorenzo Insigne ma potrebbe non essere l’unica: Piotr Zielinski pare essere in uscita dalla Campania. Come si legge nell’odierna edizione del Corriere dello Sport, il polacco è nel mirino degli inglesi del West Ham, in cerca di rinforzi per la prossima stagione di Premier League.

Spesa in Italia, quindi, per gli inglesi che dopo aver ufficializzato Gianluca Scamacca dal Sassuolo puntano il trequartista, ma anche centrocampista di inserimento in un ipotetico modulo a 3, del Napoli. Il Napoli nel frattempo si guarda intorno e sonda il terreno per due giocatori in Serie A: Giacomo Raspadori e Antonin Barak, entrambi sottolineati nell’odierna edizione di Repubblica, in grande risalto viste le rispettive stagioni dello scorso anno poste in essere dai due atleti con Sassuolo e Verona.

Calciomercato Napoli: Raspadori o Barak come spalla di Osimhen?

Il ruolo di trequartista è fondamentale nello scacchiere di Luciano Spalletti, vista la centralità del progetto sull’attaccante numero 9 del Napoli: Victor Osimhen. Giocatori come Giacomo Raspadori, campione d’Europa con l’Italia all’Europeo 2020, seppur giocato nel 2021 per via della pandemia Covid-19, potrebbe significare per il Napoli un colpo eccezionale per il futuro. L’attaccante, nonostante la carte d’identità dica classe 2000, gode di un’ottima esperienza in Serie A: 18 gol e 9 assist in 75 gare (10 gol e 6 assist soltanto la scorsa stagione). Un colpo per il futuro per il Napoli che con Giacomo Raspadori può trovare quel talento che possa restare anche a lungo per costruire un progetto vincente con la maglia prestigiosa dei partenopei.

Dall’altra parte, calciomercato Napoli che non guarda solamente in casa Sassuolo, ma anche a Verona, sponda Hellas. Antonin Barak è nel mirino della squadra di Luciano Spalletti. Dopo un inizio eccezionale con l’Udinese nella stagione 2017-2018, il giocatore della Repubblica Ceca subisce un calo nelle due stagioni successive. Passato al Lecce e poi nuovamente all’Udinese, passa al Verona nella stagione 2020-2021. 7 gol nella prima stagione e ben 11, con diversi assist vincenti, nell’ultima annata con i veneti, formando un tridente con Caprari e Simeone, numeri alla mano, tra i migliori in tutta l’Europa. Dopo la consacrazione Napoli, l’obiettivo di Barak è di giocare la Champions League; che il Napoli gli possa regalare questo sogno?











